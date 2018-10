Winkelier die domme overvallers in de val lokte: “Zes uur ondervraagd. Toen zaten de daders allang thuis”

De winkeluitbater die slachtoffer werd van niet al te snuggere overvallers en hen vervolgens in de val lokte, heeft een zure nasmaak overgehouden aan het verhaal. Terwijl hij urenlang werd ondervraagd, bleken de daders al lang en breed thuis te zitten: “Het zijn niet de gangsters die belachelijk zijn, het is het Belgisch rechtssysteem.”

Didier was mogelijk de bekendste winkeluitbater ter wereld voor een week. Zijn shop voor e-sigaretten in Montignies-sur-Sambre (Charleroi) werd twee weken geleden overvallen. De acht daders lieten zien dat ze gewapend waren en eisten geld. Didier was echter niet onder de indruk en bedacht een bizarre list. “Wie pleegt er nu een overval om drie uur ’s middags?”, riep hij. “Dat is alsof je ’s ochtends om vijf uur een krantenwinkel overvalt. Je moet me om 18.30 uur overvallen! Als je vanavond terugkomt, kun je wel 1.000 euro of meer buitmaken.”

Ongelooflijk maar waar: de overvallers dachten er eens rustig over na en gaven de man gelijk. Ze stapten naar buiten en kwamen daadwerkelijk later op de dag terug. Didier had ondertussen de politie ingeschakeld, die de daders zonder problemen in de kraag kon vatten. Het verhaal werd wereldnieuws. Tot in de Verenigde Staten schreven ze over de “slechtste overvallers in België”.

Belachelijk Belgisch rechtssysteem

Eind goed, al goed, zou je denken. Maar Didier kan allesbehalve lachen met de nasleep van het incident. “Toen ik op het politiekantoor kwam, werd ik zes uur lang ondervraagd… voor een overval die veertien minuten duurde”, stelt de winkelier. “Ik moest ongeveer seconde voor seconde vertellen wat er precies gebeurd was. Ok, prima. Hoe gedetailleerder het wordt genoteerd, hoe beter.”

Wat Didier vervolgens te horen kreeg, kon hij echter niet geloven. “Ik zei dat ik hoopte dat de acht overvallers lang in de cel zouden zitten. Toen vertelden de agent mij, dat ze al op vrije voeten waren. Ze zitten thuis op hun PlayStation te spelen en joints te roken met hun vrienden. Ze hebben enkel een elektronische enkelband. Wow, fantastisch, een vijf sterren-gevangenis”, klinkt het sarcastisch en kwaad. “Iedereen heeft gehoord over de belachelijke overvallers. Maar het zijn niet de gangsters die belachelijk zijn, maar het Belgisch rechtssysteem.”

500 meter van woning

Didier is niet bang voor represailles, zegt hij nog. Wel maakt hij zich zorgen om zijn vrouw en twee kinderen. “Dat tuig zit 500 meter van mijn woning, gewoon thuis. Ze zouden ’s nachts terug kunnen komen en een ruit in kunnen slaan of op de winkel kunnen schieten.” Volgens de uitbater wisten de overvallers heel goed waar ze mee bezig waren. “Ze stuurden drie dagen voor de overval twee verkenners naar de zaak om de camera’s te tellen. Gelukkig, of misschien niet -dat zullen we zien-, heb ik zichtbare camera’s opgehangen, maar ik heb ook niet-zichtbare camera’s geïnstalleerd. De twee verkenners hebben hun werk gedaan, want de overvallers ontweken het zichtveld van alle zichtbare camera’s tijdens de overval.”

De maandag na het voorval ging Didier zoals open zoals gewoonlijk. “Ik ben een winkelier, ik zal niet plooien of mijn zaak sluiten voor dat soort lui.”