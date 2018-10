28 migranten opgepakt in Kruibeke: “Deze actie bewijst dat ik niet lijd aan waanideeën”

Kruibeke - Bij een gecoördineerde actie van de lokale en federale politie zijn in Kruibeke vanochtend 28 transmigranten opgepakt. Dat bevestigen de burgemeester en de korpschef aan De Standaard.

“Gisteravond kregen we via de chauffeurs van De Lijn melding dat er een 30-tal migranten met de bus naar Kruibeke waren afgezakt”, zegt Jos Stassen, de aftredende burgemeester van Kruibeke. Op de snelwegparking werd niemand aangetroffen, ook niet later vannacht nadat een vrachtwagenchauffeur de politie had verwittigd dat een grote groep aan het proberen was om in vrachtwagens te klimmen. “Uiteindelijk zijn alle 28 migranten vanochtend rond 8 uur aan de bushalte en op de bus opgepakt, toen ze weer vertrokken”, zegt Stassen. “Mogelijk waren ze met meer. We hebben nog een bus moeten laten rijden.”

“Dit is weer een hoog aantal, een van de hoogste ooit”, zegt Stassen. “Volgens staatssecretaris Theo Francken is het aantal opgepakte migranten gedaald. Die cijfers gelden zeker niet voor Kruibeke. Dat is vannacht nog maar eens bewezen.”

Alarmbel

Maandag had Wim Pieteraerens, korpschef van de politiezone Kruibeke-Temse, nog eens aan de alarmbel getrokken. Door de sluiting van de snelwegparking in Wetteren wijken transmigranten volgens hem nog meer uit naar Kruibeke om daar in vrachtwagens te proberen klimmen. “De actie van vannacht bewijst dat ik niet lijd aan waanideeën”, zegt hij.

“Bovendien, het was een koude, natte, winderige nacht. Dat we dan nog zo veel mensen oppakken, toont ook aan dat ze wanhopiger zijn geworden.”

Stassen hoopt dat alle 28 opgepakte migranten deze keer wel naar het nationaal administratief centrum in Steenokkerzeel kunnen worden gebracht. Zijn korpschef had maandag ook kritiek geuit op de werking van dat centrum. Dat is er gekomen om de lokale politiezones te ontlasten. De federale politie brengt opgepakte migranten naar het centrum om daar hun vingerafdrukken te nemen en op een antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken te wachten. Maar zelfs bij gecoördineerde acties zou er niet altijd voldoende plaats zijn, waardoor de lokale politie nog altijd een groot deel van het werk moet doen.

Dat lijkt ook nu weer het geval te zijn. Pieteraerens: “Voor deze actie waren 16 plaatsen in het centrum in Steenokkerzeel gereserveerd. De andere migranten zullen door de federale politie elders naartoe worden gebracht en door onze zone verder worden afgehandeld. We zijn er dus weer nog niet vanaf. Vannacht heb ik weer tien mensen moeten inzetten op een korps dat al veertien mensen te kort heeft. Nogmaals, wij doen veel meer dan andere zones.”