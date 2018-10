Haar iPhone werd gestolen tijdens een nachtje stappen, even later nam hoopgevend sms’je alle hoop weg

Brussel - Dat haar iPhone tijdens het uitgaan gestolen werd, was al erg. Maar dat een hoopgevend sms’je al die hoop enkele dagen later zou wegvegen, was er te veel aan. “Ik ben zo debiel geweest”, zegt het slachtoffer bij RTL, en ze waarschuwt meteen ook voor de sluwe truc van de dieven.

Ze hadden niets vreemds in de gaten toen de 23-jarige Elodie (fictieve naam, ze wil anoniem blijven, nvdr) en een vriendin de verjaardag van die laatste gingen vieren in een discotheek in Elsene. Twee mannen keken naar hen, dat wel, maar zo gaat dat nu eenmaal in het nachtleven. Even later kwamen ze op de dames af en spraken ze hen aan.

“Het was nog in het begin van de avond, ongeveer middernacht”, zegt Elodie bij RTL. “We waren al vaak in die discotheek geweest. De bewust avond hadden we zelfs nog niets van alcohol gedronken, we waren echt nuchter.”

iPhones weg

“Ik dacht dat die twee mannen ons wilden verleiden, zoals de meeste jongens”, aldus Elodie. “Eerst praatten de twee met mijn vriendin. Ondertussen maakte ik een filmpje met mijn iPhone. Toen kwamen ze naar mij.”

Op dat moment had Elodie haar iPhone al opnieuw weggestoken in haar handtas, mét ritssluiting. “Een van hen vroeg mijn telefoonnummer. Ik heb nee gezegd. Maar een minuut later keek ik naar mijn tas en stond die helemaal open. Mijn gsm was weg. Hetzelfde bij mijn vriendin: gsm én portefeuille weg. En dat in niet meer dan vijf minuten.”

Nog aanwezig

Via de Apple-functie ‘Zoek mijn iPhone’ slaagden de dames er niet in om de toestellen te vinden: ze waren al uitgeschakeld. Het veiligheidspersoneel in de zaal had niets verdachts gemerkt, en wilde bovendien niet helpen toen de slachtoffers hen zeiden dat de dieven nog in de club aanwezig waren. Toen de politie wat later ter plaatse kwam, waren de mannen wél verdwenen.

Ze diende een klacht in, maar had weinig hoop haar iPhone terug te vinden. Tot Elodie plots een sms’je kreeg. “Twee dagen later was dat”, zegt ze. “Op mijn vervangtoestel. Daarin stond dat ze mijn gsm gelokaliseerd hadden en dat ik op de link moest klikken om hem te vinden. De link bracht me naar een kopie van de iCloud-site, waar ik mijn e-mailadres en wachtwoord moest ingeven. En zoals een debiel heb ik dat gedaan.” Daarna hoorde ze niets meer.

Wat Elodie niet gezien had, was dat afzender van het sms’je appIe was. Niet met de letter ‘l’, maar met een hoofdletter ‘i’. “Een truc die we nog niet gezien hebben”, aldus de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene. “Maar we merken wel een verhoging in het aantal gestolen gsm’s.”

Wat de dieven met haar gegevens gedaan hebben, weet Elodie niet. Via iCloud kunnen ze het toestel terugzetten naar de fabrieksinstellingen, waardoor ze probleemloos kunnen instellen als hun eigen gsm of doorverkopen.