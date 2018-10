Chauffeur rijdt 223 km/u op E19, andere haalt snelheden tot 213 km/u

Mechelen - De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee laagvliegers tegengehouden op de E19. De ene chauffeur haalde snelheden tot 223 kilometer per uur, de andere reed ook meer dan 210 kilometer per uur.

Toen een patrouille in een anonieme wagen in Mechelen-Zuid de E19 opreed, werden ze aan hoge snelheid voorbijgereden door een auto op de linkerrijstrook. “Onze collega’s starten de achtervolging waarbij het voertuig steeds verder afstand neemt ondanks snelheden van boven de 210 km/u op de snelheidsmeter, met een maximumsnelheid van 223 km/u”, aldus de politie.

Toen de snelheidsduivel moest vertragen voor een voorligger kon de politie hem tegenhouden. De veertigjarige chauffeur kon geen verklaring geven voor zijn hoge snelheid, hij dacht dat hij ‘maar’ 185 km/u reed. Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Enkele maanden geleden kreeg de chauffeur dezelfde straf opgelegd, ook voor een snelheidsovertreding.

Tweede laagvlieger

Enkele uren later gebeurde bijna hetzelfde. De anonieme politiewagen werd bij het invoegen op de E19 voorbijgesneld door een auto op de linkerrijstrook. “Bij de achtervolging wordt gedurende geruime tijd een snelheid van 215 km/u gehaald. Omwille van de verkeersdrukte diende het voertuig in Zemst te vertragen, wat onze collega’s in staat stelde het voertuig te naderen en zich kenbaar te maken als politie.”

De twintigjarige chauffeur gaf toe dat hij volgens zijn navigatiesysteem 213 km/u had gereden. “De jongeman kon geen verklaring geven voor zijn overdreven snelheid, hij besefte wel een zware fout begaan te hebben en hier spijt van te hebben.” Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.