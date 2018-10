Noodweer slaat genadeloos toe in Italië: al zeker tien doden, Venetië grotendeels onder water

Grote delen van zuidwest-Europa zijn getroffen door zwaar noodweer. Zo kwamen in Italië al zeker tien personen om het leven door het weer. In veel steden staan straten blank, Venetië is voor een groot deel onder water gelopen. Ook in Frankrijk en Oostenrijk houdt het weer lelijk huis.

Het noodweer in Italië heeft al zeker tien mensenlevens geëist. Dat schrijft de Italiaanse krant La Repubblica. Maandag werden al zeven doden geteld, maar de reddingsdiensten hebben dinsdag nog eens drie lichamen aangetroffen.

Onder de tien doden bevindt zich onder meer een brandweerman die terechtkwam onder een vallende boom.

Venetië onder water

Ongeveer driekwart van Venetië is door de hevige regenval onder water gelopen. Het waterpeil steeg er maandag tot 1,56 meter boven zeeniveau, het hoogste niveau in tien jaar tijd en het vierde hoogste waterpeil ooit gemeten in de stad.

Ondanks het natuurgeweld is de marathon in Venetië gewoon doorgegaan. Ook de toeristen lijken zich niet tegen te houden door de omstandigheden. Tal van bezoekers zijn ook dinsdag de stad ingetrokken.

Luchthavens en scholen gesloten

Verder zijn alle havens aan de Ligurische kust en de luchthaven van Genua gesloten, door de harde wind gesloten. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat alle vluchten zijn geannuleerd. In Rome en verschillende andere gemeentes zijn de scholen gesloten.

Nog volgens de Italiaanse media zitten ongeveer 170 mensen, toeristen en hotelmedewerkers, vast op de Stelviopas. Deze bergpas, een van de hoogste verharde bergpassen in de Alpen, is populair bij wielrenners.

In heel het land heeft de brandweer sinds het begin van het noodweer 7.000 interventies gedaan. Zware regens, die gepaard gaan met rukwinden tot 180 km/uur, zorgen in sommige Italiaanse regio’s voor zware verkeersproblemen.

800 auto’s vast door sneeuw

Ook in Frankrijk leidt het weer tot de nodige problemen. In het departement Haute-Loire, in het zuiden van het land, zijn maar liefst 800 auto’s geblokkeerd door de onverwacht hevige sneeuwval. Lokale media schrijven dat er circa tien centimeter sneeuw viel en wegen onbegaanbaar zijn zonder sneeuwkettingen.

Tal van automobilisten lieten op de Route Nationale 88, tussen Saint-Etienne en Puy-en-Velay, hun wagen achter, met als gevolg dat ook de sneeuwruimers niet konden passeren.

Volgens netbeheerder Enedis zitten bijna 200.000 gezinnen er zonder stroom.

Duizend zonder elektriciteit in Oostenrijk

In Oostenrijk leidt het stormweer vooral in het zuiden van het land tot problemen op de weg. In de deelstaat Karinthië zitten 10.000 gezinnen zonder elektriciteit.

In ons land heeft het KMI code geel uitgevaardigd voor het hele land. “We verwachten in vele streken neerslaghoeveelheden tussen twintig en dertig liter per vierkante meter of plaatselijk zelfs meer. Dat kan aanleiding geven tot plaatselijke wateroverlast.” In de Ardennen viel dinsdag de eerste sneeuw.