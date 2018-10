Voorlopig geen uitstel voor OH Leuven-Lommel na overlijden voorzitter, Union ligt dwars

Brussel - De wedstrijd op de twaalfde speeldag van de Proximus League tussen OH Leuven en Lommel SK zal voorlopig - zoals voorzien - plaatsvinden op woensdagavond, aftrap om 20u30. Beide teams wilden de wedstrijd uitstellen na het overlijden van OHL-voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha maar derde partij Union toonde zich niet tevreden met de nieuwe datum die door de Kalendercommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) werd voorgesteld.

De Thaise voorzitter van OH Leuven, Vichai Srivaddhanaprabha, liet afgelopen zaterdagavond het leven nadat zijn helikopter - met nog vier andere inzittenden - neerstortte na het opstijgen in het stadion van Leicester City, de club waar de Thai eveneens voorzitter van is. OH Leuven wilde om die reden de wedstrijd van woensdag in de Proximus League tegen Lommel SK uitstellen.

Beide partijen vonden zich in het voorstel van de Kalendercommissie om het duel begin december in te halen, maar derde partij Union lag dwars. De Brusselaars zouden niet willen dat de winnaar van het eerste periodekampioenschap pas over een dikke maand bekend is en deden de KBVB het voorstel om de partij volgende week dinsdag of woensdag te laten inhalen. Dat was dan weer tegen de zin van Lommel, dat volgende week vrijdag - net als alle andere teams in 1B - al opnieuw in actie moeten komen op de laatste speeldag van het eerste periodekampioenschap.

Greet Vanbrabant, financieel directeur bij Lommel, bevestigde de gang van zaken aan Belga. “Wij waren akkoord met het eerste voorstel tot uitstel, maar niet met het tweede. Voorlopig zal het duel dus morgen afgewerkt worden, al is dat ook nog niet zeker. Er zal in de loop van de dag nog onderhandeld worden om tot een compromis te komen.”