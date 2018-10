Gecrasht vliegtuig Lion Air had ook op vorige vlucht technische problemen: “Passagiers waren in paniek en moesten overgeven”

Het passagiersvliegtuig van de Indonesische lagekostenmaatschappij Lion Air dat maandag crashte, had al problemen op zijn vorige vlucht. Dat blijkt uit een technisch document en verschillende getuigenissen. Onder meer de snelheidsmeter van het vliegtuig bleek onbetrouwbaar. “Het voelde aan alsof we op een rollercoaster zaten”, zei een van de passagiers.

De Boeing 737 MAX 8 van Lion Air was amper enkele maanden in dienst toen het maandagochtend van de radar verdween en vervolgens in de Javazee neerstortte. De 189 inzittenden hebben de crash niet overleefd.

Nu blijkt uit een technisch boekje dat hetzelfde vliegtuig ook al problemen had op zijn vorige vlucht op zondagavond. Na het opstijgen in Denpasar op vakantie-eiland Bali, waren er ongewone variaties in hoogte en vliegsnelheid in de eerste paar minuten van de vlucht. “Er waren technische problemen, een daarvan was de onbetrouwbare vliegsnelheid”, bevestigde plaatsvervangend hoofd Haryo Satmiko op een persconferentie. Ook weken de hoogtemeters van de piloot en de copiloot van elkaar af.

Indonesische tv-presentatrice Conchita Caroline getuigt over eerdere problemen Foto: Instagram

“Doodsangsten uitgestaan”

De vlucht van Boeing 737 MAX 8 op zondagavond liep verre van vlot. De passagiers moesten eerst meer dan een uur wachten in het vliegtuig en vervolgens uitstappen omdat de motor ‘vreemde geluiden maakte’. Ook werkte de airconditioning niet, waardoor het ontzettend warm werd in het vliegtuig en heel wat kinderen misselijk werden door de ondraaglijke hitte.

Toen het vliegtuig eindelijk weer kon opstijgen, leken de problemen nog steeds niet van de baan. Twee passagiers getuigen: “Ongeveer drie minuten nadat we waren opgestegen, voelde het aan alsof het vliegtuig aan kracht verloor en we niet meer konden stijgen”, vertelt Alon Soetanto aan nieuwszender TVOne. “Dat is nog verschillende keren voorgevallen. Het voelde aan alsof we in een rollercoaster zaten, verschillende mensen raakten in paniek en moesten overgeven.”

Ook de Indonesische tv-presentatrice Conchita Caroline vertelt een gelijkaardig verhaal. “Ik vroeg iemand van de crew nog voor het opstijgen wat het probleem precies was, maar ik kreeg een erg defensief antwoord terug. Hij toonde me de ondertekende vliegvergunning en verzekerde me dat het probleem was opgelost”, aldus de presentatrice op haar Instagramprofiel. “Ik was erg boos omdat we als passagier het recht hebben om de veiligheid van het vliegtuig in twijfel te trekken.”

Zwarte dozen vermist

De zwarte dozen werden nog niet teruggevonden, die liggen op de zeebodem. Foto: Reuters

Het vliegtuig van de lagekostenmaatschappij crashte nadat de piloot aan de luchtverkeersleiding toestemming vroeg om terug te keren. De onthullingen over de eerdere technische problemen doen nu nog meer vragen rijzen over de precieze omstandigheden van het plotse neerstorten. Volgens Lion Air hadden de piloot en copiloot samen 11.000 uur vliegervaring. De twee zwarte dozen zijn nog niet teruggevonden, die liggen vermoedelijk in of in de nabijheid van de romp op de zeebodem, op zo’n 30 à 40 meter diepte. Duikers zoeken nog steeds verder.

Niet enkele brokstukken maar ook heel wat lijken werden al teruggevonden in zee. Die worden naar hoofdstad Jakarta gestuurd voor verder onderzoek, autopsie en identificatie.

Ergste ramp in drie jaar

Het toestel had 8 bemanningsleden en 181 passagiers aan boord. Als ze allemaal zijn omgekomen - en die kans is ondertussen zo goed als zeker - is het de dodelijkste vliegtuigramp sinds 2015, toen een Russisch vliegtuig van Metrojet crashte in Egypte met 224 mensen aan boord. Er waren geen Belgen aan boord van het vliegtuig, zo heeft de Indonesische luchtvaartmaatschappij aan Buitenlandse Zaken laten weten.

In 2013 crashte ook al eens een vlucht van Lion Air in zee, bij landing op het eiland Bali. Alle 108 mensen aan boord overleefden dat toen. En in 2004 crashte een toestel van Lion Air bij landing in de stad Solo, waarbij 25 mensen om het leven kwamen. De maatschappij stond tussen 2007 en 2016 dan ook op de rode lijst van de Europese Unie.

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE