Vriendin vermoorde journalist Khashoggi “bijzonder teleurgesteld” in Trump

De Turkse vriendin van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi zegt “bijzonder teleurgesteld” te zijn door de respons van, onder meer, de Amerikaanse president Donald Trump op de moord op de journalist. Op een herdenking, maandagavond in Londen, riep ze Trump en andere wereldleiders op niet toe te laten dat Riyad de zaak in de doofpot stopt.

“Ik ben bijzonder teleurgesteld in de houding die tot nu toe wordt aangenomen door de leiders van verschillende landen, te beginnen met de Verenigde Staten”, zei Hatice Cengiz. “President Trump moet de waarheid helpen onthullen en ervoor zorgen dat recht gesproken wordt.”

Nog volgens Cengiz “weet het Saoedische regime waar het lichaam zich bevindt”. Na wekenlange ontkenningen is Riyad, onder internationale druk, beginnen toe te geven dat Saoedi’s betrokken waren bij de moord, zonder echter toe te geven dat kroonprins Mohammad bin Salman de opdrachtgever was. Cengiz riep “de duivelse criminelen en hun laffe politieke meesters” op om verantwoording af te leggen.

Onderzoek

De 59-jarige journalist uitte regelmatig kritiek op het regime, onder meer in zijn column in de Washington Post. Op 2 oktober werd hij in het Saoedisch consulaat in Istanboel gedood toen hij er papieren ging ophalen voor zijn huwelijk met Cengiz.

Dinsdag is de Saoedische procureur-generaal aanwezig in het consulaat in Istanboel voor het onderzoek naar de dood van Khashoggi. Eerder op de dag had procureur Saoed ben Abdallah Al-Muajab zijn tweede ontmoeting in twee dagen met de procureur-generaal van Istanboel, Irfan Fidan. Volgens de Turkse staatszender TRT Haber vroeg de Saoedische procureur zijn Turkse collega maandag het hele onderzoek te delen, maar dat verzoek werd geweigerd.