Trump verwacht “geweldige deal” met China, maar blijft dreigen: “Zij hebben ons land leeggezogen”

Brussel -

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een ‘great deal’ met China te kunnen sluiten, maar herhaalt zijn dreigement van nieuwe invoerrechten als zo’n profijtelijke handelsovereenkomst uitblijft. “Ik denk dat we een geweldige deal met China gaan sluiten en die moet goed zijn, want zij hebben ons land leeggezogen”, zei Trump maandagavond aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Hij zou het liefst zo snel mogelijk tot een handelsakkoord komen, maar China is volgens hem daarvoor nog niet klaar. Hij ging daar verder niet op in.