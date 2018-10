Enorme chaos in McDonald’s door massale vechtpartij, personeel staat helemaal machteloos

In een McDonald’s-restaurant in het Amerikaanse Baltimore is er vorige week een massale vechtpartij ontstaan. Enkele mannen gingen in de buurt van de kassa plots met elkaar op de vuist. Ze hielpen een deel van de toonbank helemaal naar de vaantjes, terwijl het personeel van het restaurant machteloos stonden.

De vechtpartij werd gefilmd door Chris Thompson, een toevallige klant in het fastfoodrestaurant. Wat de aanleiding was van het gevecht maken de beelden niet duidelijk. Het fragment start wanneer een man bij de toonbank plots een vuistslag uitdeelt aan een andere klant, waarna ook enkele andere mannen zich met het gevecht gaan moeien. Het is al snel chaos troef. Het glas op de toonbank moet eraan geloven, terwijl andere personen in het filiaal van de situatie gebruikmaken om enkele kartonnen bekers mee te nemen. Het personeel weet ondertussen niet waar eerst te reageren.

Thompson plaatste zijn beelden afgelopen vrijdag op Facebook. Daar werd het filmpje al meer dan twee miljoen keer aangeklikt. Het ongeloof bij de kijkers was groot. “Waar gaat dit nu toch allemaal over?”, luidde het onder meer in de reacties.

Een woordvoerder van de fastfoodketen liet inmiddels weten dat de politie meteen orde op zaken stelde na de vechtpartij. “In onze restaurants is er niks belangrijker dan de veiligheid van onze klanten en medewerkers”, klonk het nog.