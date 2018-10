Duitse verpleger bekent op eerste procesdag schuldig te zijn aan 100 moorden

In de Duitse stad Oldenburg (Nedersaksen) staat vanaf dinsdag verpleger Niels Högel terecht omdat hij op vijf jaar tijd 100 van zijn patiënten vermoord zou hebben. Al op de eerste procesdag bekende Högel schuldig te zijn aan die moorden. De aanklachten kloppen “grotendeels”, zei Högel. Het proces, over mogelijk de zwaarste seriemoordenaar in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog, begon met een minuut stilte voor de slachtoffers.

De 41-jarige man wordt ervan beschuldigd willekeurig gekozen patiënten medicatie ingespoten te hebben die leidde tot hartfalen of andere complicaties. Volgens de aanklager deed hij dat uit verveling of om indruk te maken op zijn collega’s, als hij erin slaagde zijn slachtoffers te reanimeren. Dat reanimeren mislukte vele keren. De feiten speelden zich af tussen februari 2000 en juni 2005 in ziekenhuizen in Oldenburg en Delmenhorst, in Nedersaksen. Högels oudste slachtoffer was 96, het jongste 34.

Tijdens ondervragingen in de gevangenis had Högel de moorden al toegegeven. Volgens andere gedetineerden is hij er trots op de grootste Duitse misdadiger te zijn sinds de Tweede Wereldoorlog.

Betrapt

De verpleger werd op heterdaad betrapt door een collega, maar toen was de draagwijdte van de zaak nog niet duidelijk. Sindsdien zijn al meer dan 130 lichamen, waaronder twee in Turkije, opgegraven voor onderzoeken. De politie onderzocht 200 verdachte zaken, maar vele patiënten die overleden in een van de twee ziekenhuizen werden gecremeerd.

Högel zit al een levenslange celstraf uit voor zes andere moorden. Die straf werd in 2015 uitgesproken. In 2008 werd hij al veroordeeld tot zeven jaar cel voor de moordpoging die zijn collega in de zomer van 2005 vaststelde.

In deze zaak zijn in totaal 120 aanklagers. Zij drukten op voorhand de hoop uit te weten te komen hoe en waarom hun familieleden of vrienden moesten sterven. Verwacht wordt dat het proces tot mei volgend jaar zal duren.