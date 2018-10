Vakbonden palmen vertrekhal Zaventem tijdens staking in met solidariteitsactie

Zaventem - De vakbonden bij Aviapartner en hun sympathisanten hebben dinsdag in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem nogmaals duidelijk gemaakt dat ze met de staking en de onderhandelingen doorgaan tot hun eisen zijn ingevuld. Ze blijven hoopvol dat de zesde stakingsdag eindelijk een akkoord oplevert.

Dat er begrip is voor de stakende werknemers van Aviapartner werd dinsdag om 11 uur duidelijk. In de vertrekhal kregen ze onder meer steun van werknemers van bagageafhandelaar Swissport, Brussels Airport, DHL, maar ook van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) en de haven- en petrochemiesector. De woede van de werknemers speelde met momenten op en leuzen als “allemaal slaven” en “koppen rollen” weerklonken.

“We hadden dit allemaal even nodig om de warmte van deze mensen rondom ons te voelen. Zowel voor de werknemers van Aviapartner als voor de onderhandelaars doet dit deugd”, stelt Sandra Langenus van de socialistische vakbond ABVV/BTB.

LEES OOK. Staking Aviapartner duurt voort: dinsdag zeker 140 vluchten geannuleerd

Geen akkoord

Maandag gingen de directie van Aviapartner en de vakbonden omstreeks middernacht opnieuw uit elkaar zonder akkoord. Dinsdag om 12.30 uur zouden de gesprekken hervat worden, maar dat is intussen al uitgesteld tot 14 uur. “We zijn bereid om tot een compromis te komen na deze solidariteitsactie. De directie zal hun voorstel wel moeten stofferen en zelf ook aanzetten tot consensus voor we een akkoord hebben”, verduidelijkt Bjorn Vanden Eynde van de christelijke vakbond ACV Transcom. “Er waren gisteren nog veel breekpunten. Zo moeten het aantal shiften en de invulling van de ploegen naar omhoog, want in het huidige systeem is dat onvoldoende.”

Na vijf dagen van staking wordt de situatie steeds dringender voor zowel de werknemers als Aviapartner. De werknemers houden voet bij stuk, maar de vakbonden hebben het gevoel dat de directie wel stilaan tot inkeer komt.

“Het water is heel diep, want de directie was tot gisteren niet van plan toenadering te zoeken tot onze voorstellen”, vertelt Langenus. “Ze hebben beloofd om vandaag met constructieve voorstellen op tafel te leggen en we hopen er vandaag uit te geraken. We geloven in onderhandelingen maar de druk begint groot te worden.”

Investeringen, aanwervingen en vaste contracten blijven speerpunten van het sociaal overleg, maar door de slechte financiële situatie van Aviapartner bestaat hierrond nog veel onzekerheid.

“Wij weten niet meer wat te geloven, want als we uitleg vragen krijgen we die niet. Ik weet niet of dat faillissement echt boven het hoofd hangt, al laat de directie dat wel uitschijnen. Deze solidariteitsactie is alvast een sterk signaal: directie kom uit uw kot”, zegt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB.