Arbeider omgekomen bij spectaculair ongeval tijdens reparatie Russisch vliegdekschip

Tijdens herstellingen aan Ruslands enige vliegdekschip, de Admiral Koeznetsov, heeft zich in de noordelijke havenstad Moermansk een spectaculair ongeval voorgedaan. Vier arbeiders raakten daarbij gewond, een vijfde wordt nog vermist en is vermoedelijk overleden.

Tijdens reparatiewerken aan het vliegdekschip is in de nacht van maandag op dinsdag een gigantisch drijfdok gezonken. Vijf arbeiders kwamen daarbij in het ijskoude water terecht. Vier slachtoffers werden met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. Een vijfde persoon wordt nog vermist, aldus de plaatselijke autoriteiten.

Er is een onderzoek geopend naar mogelijke inbreuken op de veiligheidsvoorschriften. Het ongeval zou onder meer het gevolg zijn van een stroompanne, waarbij de pompen uitvielen die het dok drijvende houden. Het in 1980 in Zweden gebouwde drijfdok is 330 meter lang en 67 meter breed en behoort daarmee tot de grootste ter wereld. De oppervlakte van het dok komt overeen met de omvang van het Rode Plein in Moskou.

De Admiral Koeznetsov ondergaat sinds zijn terugkeer uit Syrië herstellingswerken. Tijdens het incident van de voorbije nacht kwam een kraan op het schip terecht en beschadigde het de romp. Daarbij werd naar verluidt echter geen “vitale infrastructuur” geraakt. Het vliegdekschip werd inmiddels met sleepboten naar een andere haven overgebracht.