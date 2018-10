Tottenham breekt het contract van goudhaantje Alli open tot 2024

Tottenham Hotspur heeft bevestigd haar overeenkomst met middenvelder Dele Alli open te breken. De 22-jarige Engelsman had nog een contract tot medio 2022 bij de club van Rode Duivels Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé, maar voegt daar nog twee extra seizoenen aan toe.

Alli maakte in de zomer van 2015 de overstap van toenmalig derdeklasser MK Dons en ontwikkelde zich snel tot een spelbepalende figuur in Londen. Hij kwam tot dusver tot 153 officiële duels (en 48 doelpunten) voor de Spurs. De middenvelder kwam sinds zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg ook al tot 31 caps (3 goals). Op het voorbije WK in Rusland behaalden Alli en Engeland de vierde plaats, na verlies in de troostfinale tegen de Rode Duivels.

Tottenham staat na tien speeldagen in de Premier League op de vijfde plaats, met 21 punten. In de Champions League startten de Spurs tegenvallend met 1/9. (belga)