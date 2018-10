Trump wil dat in VS geboren kinderen niet langer automatisch Amerikaanse burgers zijn: “Het is belachelijk”

Donald Trump wil komaf maken met het zogenaamde burgerschap door geboorterecht. Dat principe houdt in dat kinderen die geboren worden op Amerikaans grondgebied, automatisch ook het Amerikaanse burgerschap verkrijgen. “We zijn het enige land ter wereld dat zo handelt, het is belachelijk”, aldus de president van de VS.

In een interview met nieuwswebsite Axios zegt Donald Trump dat hij er door middel van een decreet voor wil zorgen dat kinderen van ouders die illegaal in het land zijn en op Amerikaanse bodem werden geboren, niet langer aanspraak kunnen maken op het Amerikaanse burgerschap door geboorterecht. “We zijn het enige land ter wereld waar, wanneer iemand binnenkomt en een baby krijgt, die baby een burger van de Verenigde Staten is... met alle voordelen die daarmee gepaard gaan”, aldus de president. “Het is belachelijk, ronduit belachelijk. En het moet stoppen.”

Niet toevallig

Het voorstel van Trump komt er niet toevallig een aantal dagen voor de midterms, de Amerikaanse congresverkiezingen op 6 november. Het voorbereiden van het uitvoerende bevel om het geboorterecht in Amerika te stoppen, zou zijn laatste manoeuvre zijn in een poging een verkiezingsbelofte na te komen en dus stemmen te ronselen.

Het is nog onduidelijk of de president dit eenzijdig kan beslissen, voorts zou het een uitdaging zijn voor Justitie om het veertiende amendement van de grondwet plots aan te passen. Dat gaat nu als volgt: “Alle personen die in de Verenigde Staten zijn geboren of genaturaliseerd, en onder de rechtsmacht daarvan vallen, zijn burgers van de Verenigde Staten en van de staat waarin zij verblijven.”

Het nieuws komt vlak na de aankondiging dat het Amerikaanse leger meer dan 5.000 soldaten naar de grens met Mexico stuurt in afwachting van de komst van de grote stroom migranten uit Centraal-Amerika. Trump waarschuwde hen al herhaaldelijk dat ze niet zullen worden toegelaten in de VS, nu lijkt hij de daad ook bij het woord te voegen door troepen te sturen.