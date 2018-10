Man krijgt twee jaar strafvermindering voor jarenlang misbruik van stiefdochters: slachtoffers krijgen acht kinderen van hem

Het hof van beroep in Gent. Foto: photo news

Gent - De 45-jarige Gentenaar M.Ö. krijgt in beroep vijf jaar cel voor de verkrachting van drie minderjarige dochters van zijn vriendin. Dat is twee jaar minder dan in eerste aanleg. Hij kreeg bij de dochters acht kinderen.

Het misbruik begon begin jaren 1990 toen de dochters van zijn vriendin, waaronder een tweeling, nog minderjarig waren. De bal ging pas aan het rollen toen één van de drie zussen in mei 2017 aangifte deed wegens belaging. Ze was toen 37. Maar het misbruik duurde al veel langer. Eén meisje onderging haar eerste abortus toen ze 14 jaar en 17 dagen oud was.

Toestemming

Volgens hem gebeurde alles met wederzijdse toestemming. Dat hij het met de drie dochters tegelijk deed, vindt hij niet echt abnormaal. “Ik was jong toen!” Hij werkt naar eigen zeggen hard in de gevangenis om de alimentatie voor zijn acht kinderen te kunnen betalen. Volgens de advocaat van de enige dochter die zich burgerlijke partij stelde, gedroeg hij zich als een loverboy en wond hij de meisjes om hun vinger. “Hij heeft hen verliefd gemaakt.”

In eerste aanleg kreeg hij zeven jaar cel, maar het hof milderde in beroep de straf naar vijf jaar effectief. Wel staat hij nadien nog tien jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank.