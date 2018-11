'Ook in HR duiken steeds meer passanten op'

Het aantal mensen dat kiest voor een statuut als freelancer groeit spectaculair. Consultants, ICT-specialisten, grafische vormgevers en dokters opereren al langer als zelfstandigen, en daar komen nu massa’s verpleegkundigen, ingenieurs, sociale media-experts, journalisten en HR-professionals bij. Voor die laatste categorie heeft Motmans & Partners (Hasselt en Lommel) zelfs een gloednieuwe afdeling opgericht.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet zich onverminderd door. Bedrijven nemen niemand in dienst waar ze geen voltijds takenpakket voor hebben. Uitzendkrachten en freelancers moeten de pieken opvangen. Voor de mensen die deze jobs op afroep tijdelijk invullen, moet dat niet noodzakelijk een probleem betekenen. Integendeel zelfs, want velen kiezen zelf voor het statuut van zelfstandige, onder meer om hun work-life balance beter in de hand te houden.

Bovendien moeten ze door de krapte op de arbeidsmarkt momenteel niet vrezen voor te weinig werk. Beide bewegingen in acht genomen, mag het dan ook niet verbazen dat het aantal freelancers jaarlijks met zo’n 10 procent toeneemt. Het zijn zowel zelfstandigen in bijberoep, eenmanszaken, vennootschappen zonder personeel als vrije beroepers.

Dominant

De groei in het aantal zelfstandigen manifesteert zich vooral in een nieuwe beroepsgroepen. Waar bijvoorbeeld verpleegkundigen tot voor kort steevast in loondienst actief waren, kiezen zij nu vaker om op eigen houtje te handelen en zich niet aan één werkgever te binden. Dat geldt ook voor directieleden in managementvennootschappen.

Geert Hendrickx, partner bij het Limburgse HR-bedrijf Motmans & Partners, legt de evolutie in de flexibilisering uit: “Het komt er voor ondernemingen op aan om de juiste balans te vinden in build, buy and borrow”, zegt hij. “Build staat voor bouwen, en houdt in dat de huidige medewerkers alle kansen krijgen om te groeien binnen het bedrijf zelf. Dit is het dominante model in de Westerse arbeidsmarkt, hoewel het zijn quasi-monopolie gaandeweg heeft verloren.”

Korte termijn

Onder meer aan de optie ‘buy’. “Wie dringend een goede werkkracht nodig heeft voor de langere termijn, koopt de externe expertise in. Het zijn nieuwe mensen die worden aangeworven en vervolgens carrière maken in de organisatie. Dit is de afgelopen decennia gangbaar geworden.”

“Een derde model, dat nog meer recent in opmars is geraakt, is ‘borrow’. Daarbij wordt kennis en kunde voor een korte termijn ingehuurd. Deze mensen zijn snel inzetbaar en blijven zolang het nodig is. Uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers en freelancers horen daarbij. Zo merken we in onze branche een sterke vraag naar het lenen van specialisten in ICT, financiën en HR. Ze gaan er bijvoorbeeld de piekmomenten opvangen of springen in als de klanten voor een tijdelijk project de juiste skills missen.”

