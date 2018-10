Malaise na Clasico houdt aan: Real Madrid moet Varane tijdje missen met spierblessure

Bij Real Madrid blijven de problemen zich opstapelen. Maandagavond werd hoofdcoach Julen Lopetegui nog de laan uitgestuurd na de beschamende 5-1 nederlaag van de Koninklijke zondag in de Clasico bij FC Barcelona. Dinsdag raakte bekend dat Raphaël Varane de volgende speler in het rijtje is die zich bij de Madrileense ziekenboeg voegt. De Franse verdediger kampt met een spierblessure in de rechteradductoren.

De regerende Champions League-winnaar wilde niets kwijt over de periode van onbeschikbaarheid van Varane, maar Spaanse media maken gewag van een maand. De Fransman vervoegt zo linksachter Marcelo (kuitblessure) en aanvaller Mariano Diaz (spierblessure) in de ziekenboeg. Alle drie de spelers liepen hun blessures op in de dramatisch verlopen Clasico.

Real Madrid beleeft haar zwaarste crisis in jaren met een voorlopige balans van 14/30 in de competitie. Het staat momenteel pas negende op zeven punten van leider FC Barcelona. (belga)