Beer verscheurt wolf voor het oog van bezoekers in Nederlandse zoo: “Dit wil je absoluut niet”

In de Nederlandse zoo Dierenrijk in Nuenen (Noord-Brabant) heeft een beer maandagmiddag een wolvin doodgebeten. Zo’n tien bezoekers zagen het incident gebeuren. De verzorgers zijn aangeslagen: “Zoiets is nog nooit eerder gebeurd.”

In Dierenrijk leefde een groep van vier wolven al jaren samen met een even groot aantal bruine beren. “De dieren leven doorgaans in harmonie met elkaar, brengen samen de dag door en spelen ook samen”, aldus woordvoerster Janneke van Gorp tegen het Eindhovens Dagblad. Maandag ging het echter mis. Bij het stoeien met soortgenoten kwam een wolvin in het water terecht. Daarop sloeg de beer toe: het dier greep de twee jaar oude wolvin en verscheurde het.

Het incident vond plaats onder het oog van zo’n tien bezoekers. Wat de reden van de aanval is, kan Van Gorp niet zeggen. “Het is een heel vervelend incident, we zijn er erg verdrietig over, ook omdat bezoekers getuige zijn geweest. Die hebben direct enkele dierenverzorgers erbij geroepen, maar die konden helaas niets doen. Dit wil je absoluut niet.”

De twee diersoorten werden met een reden bij elkaar gezet, stelt de woordvoerster nog. “Die mix is een verrijking voor het leven van zowel wolven als beren, omdat ze uitgedaagd worden om samen te spelen.”

Archiefbeelden uit 2012 van de wolven en beren in Dierenrijk