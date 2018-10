Consultancy groeit in farmacie

In een snelgroeiende en steeds complexer wordende markt neemt in de farmacie en biotechnologie de nood aan consultancy toe. De consultants pendelen tussen bedrijven om hen te begeleiden bij de kwaliteitsborging en een optimale validatie van producten en processen. Antwerpenaar Steven Vinkx (33) is sinds 6,5 jaar als consultant aan de slag bij Quality by Design (QbD) in Wilrijk. Hij vindt in de job de uitdagingen en afwisseling die hij zoekt.

Quality by Design levert het bewijs van de groeiende nood aan consultancy in de sector. Gestart in 2011 in het appartement van CEO Bart Van Acker, huist het bedrijf sinds enkele maanden in de Fotografielaan in Wilrijk in een eigen, volwaardig hoofdkantoor met plaats voor extra uitbreiding. Bovendien heeft QbD de voorbije zeven jaar vijf vestigingen in vijf verschillende landen geopend. In totaal zijn ze met 175 medewerkers, van wie 120 in België. Naast consultancydiensten in de life sciences (farmacie, biotechnologie en medical devices) is QbD ook actief in de cosmetica- en health careindustrie.

Na vier jaar bij Pfizer in Puurs mee te hebben gewaakt over de kwaliteit, verkaste Steven Vinkx als consultant naar Biocartis in Mechelen. “Zo heb ik bij Pfizer binnen Quality Assurance (QA) eerst marktklachten behandeld en daarvoor een nieuw systeem mee uitgerold. Vervolgens heb ik mij bezig gehouden met kwaliteitscontrole om er zeker van te zijn dat het geproduceerde medical device voldoet aan alle eisen en de juiste diagnose voor de patiënt stelt. Dat is ook wat ik nu doe bij Biocartis”, vertelt Steven Vinkx.

Controles

“Quality Assurance zorgt ervoor dat de nodige kwaliteit in de processen wordt ingebouwd zodat er zo min mogelijk fouten kunnen gebeuren, terwijl Quality Control gedurende het proces allerhande controles inbouwt zodat er op het einde geen fouten kunnen zijn. Gebeurt dat toch, volgt er een recall om te analyseren hoe het is kunnen mislopen en hoe dat kan worden opgelost”, verduidelijkt de kwaliteitsingenieur.

“Andere collega's houden zich dan weer bezig met procesvalidatie”, zegt hij. “Zij buigen zich over de machines en processen om te voorspellen wat de output gaat zijn om te komen tot een consistent product dat aan de specificaties voldoet. Wat we bij QbD ook doen, is adviseren rond technologieoverdracht (technology transfer) om bijvoorbeeld een bepaald product dat hier wordt geproduceerd ook op een andere site elders in het buitenland te produceren of bij de overgang van de ontwikkelingsfase naar de commercialisering van een nieuw geneesmiddel.”

