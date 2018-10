Familie Bonkoffsky wil tekst en uitleg van federaal parket: “Gerecht plaatst ons in slecht daglicht. Hebben zij misschien een andere Reus?”

De mededeling van het federaal parket dat Christiaan Bonkoffsky niet langer beschouwd wordt als de mogelijke Reus van de Bende van Nijvel, is bij de familie Bonkoffsky in het verkeerde keelgat geschoten. “Wij worden in een slecht daglicht geplaatst zonder daar enige uitleg voor te krijgen. Heeft het gerecht misschien een andere Reus geïdentificeerd?”, reageert zij bij monde van haar advocaat meester Geert Lenssens.

“Het klinkt misschien paradoxaal, maar het bericht dat Christiaan Bonkoffsky door de speurders niet langer beschouwd wordt als de Reus van de Bende wordt bij de familie van de man niet meteen op opluchting onthaald”, zegt meester Lenssens. “Zij hebben het gevoel dat hun getuigenis over Chris plots onbetrouwbaar wordt geacht en zij hierdoor in een slecht daglicht worden geplaatst. Uitgerekend op het ogenblik dat de speurders de hand reiken naar andere getuigen en zelfs misschien Terwijl datzelfde gerecht een jaar geleden juist bijzonder opgetogen was met hun getuigenis en overtuigd leek dat zij hiermee op het goede spoor zaten.”

”De broer van Chris heeft het gerecht ook nooit gezegd dat hij de Reus van de Bende was. Hij heeft alleen overgemaakt wat Chris hem heeft verteld en dat hij daardoor overtuigd was dat Chris bij de Bende-feiten betrokken was en wist wie dat nog was. Toch was het fair geweest, mocht de familie op voorhand op de hoogte geweest zijn van de nieuwe wending in het onderzoek. Hadden zij daarbij ook mogen vernemen waarom Chris Bonkoffsky niet meer beschouwd wordt als de Reus, dan was dat ook aardig meegenomen. Maar niet dus. Nu blijven zij alleen met tal van vragen achter. Een getuige beschreef de Reus als iemand met een verende tred, licht voorovergebogen en slungelachtig. Chris ten voeten uit, zei de familie. Is dat slechts toeval? Heeft het gerecht het bewijs dat Chris er niet bij was? Hebben de speurders misschien iemand anders als de Reus in het oog? Waarom is er geen werk gemaakt van DNA-onderzoek op basis van een horloge van Chris dat zij het gerecht hebben doorgespeeld? Maakte de massale aanwezigheid van politie bij het overlijden van Chris aan diens woning deel uit van een officieel onderzoek of niet? Waarom werden zij, broer en schoonzus van Chris, toen uit de woning geweerd?”

Volgens meester Lenssens is het voor de familie Bonkoffsky duidelijk dat een onderzoekspiste, die rechtstreeks naar de rijkswacht en dus het gerecht leidt, bij bepaalde personen op weinig enthousiasme kan rekenen. Zij vragen zich af of er getuigen zijn die kunnen bevestigen dat Christiaan Bonkoffsky zomaar een verhaaltje vertelde en zich zonder reden op zijn sterfbed bewust te schande heeft gesteld ten aanzien van zijn eigen familie en de politie, waar hij heel zijn leven voor gewerkt heeft. Ze vragen zich ook af of het niet mogelijk is dat er meerdere Reuzen waren. Met die vragen willen zij binnenkort naar het federaal parket stappen.