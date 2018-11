Vijftigplussers in de ICT

Vijftigplussers hebben het niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt. Te duur, niet meer mee met de laatste technologieën en een hoger risico op ziekteverzuim. Het zijn maar enkele redenen die bedrijven tegenhouden om vijftigplussers in dienst te nemen. ICT-consultancybedrijf Elmos uit Mechelen denkt daar anders over.

“We geven vijftigplussers dezelfde kansen als onze jongere werknemers”, zegt Liesbeth Debruyn, General Manager van Elmos. “Vijftigplussers kunnen terugvallen op veel ervaring, ze zijn gemotiveerd om te werken, ze zijn meestal iets rustiger of stabieler dan de jonge garde, ze blijven langer op dezelfde opdracht en ze hebben ook al wat waves in het ICT-gebeuren meegemaakt: van veel werk in 2000 tot 2002 tot een crisis in 2008 en 2009.”

“We merken ook bij onze klanten dat, sinds er meer en meer gesproken wordt over het optrekken van de pensioenleeftijd, vijftigplussers meer en meer aanvaard worden. Klanten vinden het positief dat wij deze mensen een kans geven en niet afschrijven”, vertelt ze.

Meteen telefoontje

Nancy Lewi (52) uit Brasschaat trad in augustus bij Elmos in dienst als functioneel analist. “Ik ben al praktisch heel mijn carrière actief geweest in de detachering. Toen de beslissing kwam dat het contract bij de vorige klant werd stopgezet, ben ik meteen in actie geschoten. Er ging weliswaar nog anderhalf jaar over, maar ik was inmiddels 50 jaar en wilde niet het risico lopen om op straat komen te staan. Bij mijn vorige werkgever was het immers zo dat indien het contract met de klant wordt opgezegd, dat dan ook het contract met de werkgever wordt stopgezet. Als ik nog langer wachtte, zou het alleen maar nog moeilijker worden”, vertelt de vrouw.

“Ik heb toen mijn cv online op 'ictjob' geplaatst en wonder boven wonder kreeg ik de dag nadien al de ene telefoon na de ander. De markt was weliswaar weer aan het aantrekken, maar als 50-jarige had ik dit toch totaal niet verwacht. Een van de bedrijven die me contacteerde was Elmos. Vijf jaar voordien had ik er ook al een keer gesolliciteerd, maar was ik uiteindelijk bij mijn vorige werkgever begonnen. Wat ik al fantastisch vond, was dat ze nog wisten wie ik was. Er volgde een gesprek en ging langs bij twee klanten voor een mogelijke opdracht. Bij een van hen ben ik nu sinds augustus vorig jaar aan de slag. Het is allemaal supersnel gegaan en dat heeft mij toch enigszins verwonderd, want ik dacht 'vanaf 50 jaar ben je afgeschreven'.”

Opleidingen

“Ze zijn ook oprecht met je begaan. Ieder jaar heb je een evaluatie- en functioneringsgesprek waarbij ze niet alleen peilen naar hoe het gaat bij de klant, maar ook wat je nog wil doen, wat je verwachtingen zijn, welke opleidingen je graag zou volgen,... Dat is fantastisch”, getuigt Lewi.

“Samen op zoek gaan naar professionele en persoonlijke doelen en opleidingen op maat aanbieden horen bij een strategie om als aantrekkelijke werkgever te worden gezien”, stelt General Manager Liesbeth Debruyn.

