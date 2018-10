Hein Vanhaezebrouck over jonge Anderlecht-talenten: “Pas over twee jaar staan ze zo ver als Trossard”

Anderlecht liet zondag in Eupen de kans liggen om opnieuw in het spoor te komen van Club Brugge en RC Genk. Hein Vanhaezebrouck baalde. “Het was weer een gemiste kans. Blijkbaar zijn we daar nog niet klaar voor.”

“Kijk, bij veel clubs heb ik tijd nodig gehad en hebben ook mijn spelers tijd nodig gehad om samen iets op te bouwen”, ging Vanhaezebrouck verder. “Dit Anderlecht heeft zowat de jongste ploeg van allemaal. Die gasten gaan nog fouten maken. Sommigen staan nog niet ver genoeg om matchen te beslissen en om bepalend te zijn. Dat zal nog komen.”

Vanhaezebrouck maakt graag de vergelijking met RC Genk. “Iedereen is vol lof over het huidige Genk. Ik ook, maar vergeet niet dat Genk drie jaar heeft kunnen bouwen. Ik herinner mij seizoenen waarin Trossard zelfs vaak op de tribune zat, waarin Samatta uit de ploeg werd gehouden door Karelis...Die ploeg is nu ouder en rijper geworden. Als jongens als Saelemaekers, Bornauw, Amuzu twee jaar tijd krijgen dan garandeer ik jullie dat zij ook bepalende spelers zullen zijn bij Anderlecht. Alleen heeft men bij Anderlecht minder tijd dan bij Genk. Hier verwacht men terecht dat we meteen meedoen voor de prijzen. Maar in de competitie kunnen we nog veel goedmaken.”

Marc Coucke gaf ook al aan dat paars-wit tijdens de wintermercato zal bijsturen met offensieve spelers. Zeker een nummer 10, maar is dat genoeg. “We zullen zien wat mogelijk is. In de zomer was het al geweten dat we nog een spelverdeler en een nummer 10 nodig hadden. Dan moet je kijken wat de opties zijn in januari.”

Winnen van Lokeren

Op defensief vlak lijkt het sowieso windstil te gaan blijven bij paars-wit. Daar hebben ze al de man van 8 miljoen: Buba Sanneh. “Ik weet dat het verleidelijk is, maar we moeten die jongen echt los van zijn prijskaartje gaan bekijken. Hij is hier toegekomen op de laatste dag van de transfermarkt. Daarna was hij meteen twee weken weg met de nationale ploeg. Hij speelde en kende amper de namen van zijn ploegmaats. Geef hem tijd om te leren wennen aan deze club en aan het systeem. Hij zal die stappen wel nog zetten.”

Al is er niet veel tijd. Donderdag thuis tegen Lokeren kan paars-wit wel niet anders dan winnen. Anders is het kot weer te klein. “We moeten winnen”, besloot Hein. “Al kan er bij Lokeren wel een schokeffect zijn door de komst van Trond Sollied. Jammer genoeg heb je dan altijd spelers die meer tonen dan voorheen bij de oude coach.”

Offensieve problemen

Twee dagen voor de match tegen Lokeren zit Anderlecht met een offensief probleem. Dimata trainde voorlopig alleen individueel, Santini heeft last van de kuit en kreeg een inspuiting, Dauda miste de beloftenmatch door een blessure. “Er is maar weinig volk meer over, hé. Vroeger in mijn carrière speelde ik zelf al eens in de spits, maar dat zal nu niet meer lukken”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Eigenlijk is er alleen nog de jonge Dhauholou (foto) als spits over. Maar we hebben nog twee dagen tot de wedstrijd.” Olivier Dhauholou is een jonge Ivoriaanse aanvaller die nog nooit voor de A-ploeg speelde. Zondag in Eupen zat hij voor het eerst op de bank. De verwachting is toch dat Dimata speelklaar raakt voor Lokeren.

Ook achter de aanvalslijn zijn er problemen. Zakaria Bakkali is nog niet helemaal hersteld van zijn ziekte en kan nog niet voluit gaan. Trebel incasseerde een trap en sukkelt met de quadriceps, terwijl het trio Cobbaut-Morioka-Delcroix voor het eerst buiten trainde op het veld na lange blessures.