350 nieuwe veiligheidsjobs in Brussels Gewest

Onder de naam ‘Brusafe’ besliste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een gewestelijke school voor veiligheidsberoepen, preventie en hulpverlening op te richten op één site in Haren. Voor wie een opleiding volgt, zijn de toekomstperspectieven gunstig. Want in 2019 moeten er in het Brussels Gewest 350 functies in de verschillende veiligheidssectoren worden ingevuld. Die lokale banen zullen wellicht veel (jonge) Brusselaars aantrekken.

“Brusafe wordt hét opleidingscentrum voor een reeks actoren die deel uitmaken van de preventie- en veiligheidsketen, ten dienste van de burger in een stedelijke, multiculturele context. Het gaat bijvoorbeeld over beroepen als een brandweerman, gemeenschapswachten , straathoekwerker, politie-inspecteur, gemeentelijk preventieambtenaar en hulpverlener-ambulancier,” vertelt Alain Goergen, projectverantwoordelijke Brusafe.

“Daarnaast zullen scholen die samen Brusafe vormen basisopleidingen aanbieden, maar ook voortgezette opleidingen die de ontwikkeling van de competenties op het terrein bevorderen. De opleidingen zullen ertoe bijdragen om van Brussel een fijne plek te maken om te wonen.” Sommige van deze beroepen zijn toegankelijk voor kandidaten die geen hoog opleidingsniveau hebben, andere zijn dan weer weggelegd voor wie een hoger of universitair diploma heeft.

Multidisciplinaire aanpak

Door de verschillende opleidingen te bundelen op één site kan Brusafe nog beter inspelen op een multidisciplinaire aanpak. Om haar doelstellingen te bereiken zal Brusafe het gebruik van nieuwe opleidingstechnieken duidelijk aanmoedigen.

500 opleidingsplaatsen per jaar

Vanaf eind 2019 zal Brusafe diverse diensten verenigen op één site in Haren die momenteel volop gerenoveerd wordt: de Gewestelijke Intercommunale Politieschool (GIP); het Opleidingscentrum van de Brandweer Brussel (OCBB); het instituut voor Dringende Medische Hulpverlening (IODMH); het luik ‘preventie’ van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) en een oriënteringscentrum voor rekrutering voor veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen. In de nieuwe infrastructuur kan Brusafe ongeveer 500 personen klaarstomen voor beroepen met echte toekomstperspectieven.

(On)bekende jobs

Afgelopen september liet Brusafe een imago- en perceptieonderzoek uitvoeren naar de verschillende veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen. Wat waren hiervan de voornaamste bevindingen? Alain Goergen: “De bekendste beroepen (brandweerman of –vrouw, politieagent, hulpverlener-ambulancier) zijn die waarmee de burgers het vaakst worden geconfronteerd. Andere beroepen zijn dan weer minder bekend. Het gaat dan vooral om gemeenschapswerkers, bemiddelaars of ambtenaren die vaststellingen maken over overlast op het gebied van veiligheid, netheid en openbare rust. 63% van de respondenten wist helemaal niet wat deze jobs inhouden.”

Lees verder:

>

>

>