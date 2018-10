Regen, duisternis en vallende bladeren: het is de gevaarlijkste periode van het jaar op de weg

De herfst in nu echt in het land en dat hebben de hulpdiensten maar ook de pechverhelpers deze morgen geweten. Op een normale dag krijgen ze bij VAB zo’n 900 oproepen te verwerken, vandaag waren er dat ruim over de duizend. Pechgevallen maar vooral ook opvallend veel ongevallen. “Dertig procent meer dan op een normale ochtend”, zegt Joni Junes.

“Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. We zijn de herfst en de regen nog niet goed gewoon. Natte bladeren op wegen en fietspaden maken het extra glad en gevaarlijk. Bijkomend is dat de avondspits vanaf nu ook volledig in het duister verloopt. Allemaal zaken waar we weer aan moeten wennen. Dat belooft voor vanavond”, zegt VAB.

Regen of een laagstaande zon, vroeger donker, nat, glad… het zijn allemaal zaken waar ze in deze periode van het jaar rekening moeten mee houden. Op een nat of glad wegdek duurt het langer om tot stilstand te komen, omdat de remweg langer is. Hou dus meer afstand en pas je snelheid aan, waarschuwt VAB.

Alles begint met een auto die in orde is om bij dit weer de baan op te gaan, zegt Touring. “Het is het belangrijk om goed te zien en gezien te worden. Zorg ervoor dat je lichten goed werken en je koplampen correct afgesteld staan, je ruitenwissers niet versleten zijn en je voldoende sproeivloeistof met antivries hebt. Controleer ook zeker je bandenspanning, want bij koudere temperaturen kan de bandenspanning dalen, wat zorgt voor minder stabiliteit en minder grip op de weg. Vertrek ook altijd met propere ruiten.”

Anticiperend rijden is zeer belangrijk, zo kan je altijd tijdig reageren op je voorliggers. Mocht je wagen aan het slippen gaan, kijk je ook altijd best naar de plek of opening waar je naartoe wil rijden, in plaats van naar het obstakel dat je wil vermijden.

Vanuit stilstand vertrekken op gladde wegen vraagt wat techniek. Geef nooit te veel gas, want dan gaan je banden aan het slippen. Geef een beetje gas en laat de koppeling rustig los. Het kan helpen om de ESP of tractiecontrole even uit te schakelen. Die zal bij het doorslippen namelijk het vermogen doen verminderen, net op het moment dat je eigenlijk het vermogen nodig hebt. Vergeet niet om daarna de tractiecontrole meteen weer in te schakelen.

“Ga vooral ook niet bruusk remmen, zeker niet als je een bocht nadert. Laat voor de bocht je gaspedaal los, zodat je vaart mindert. Moet je toch een noodstop maken? Dan is het belangrijk om te weten of je wagen ABS heeft of niet. Wie geen ABS heeft, moet pompend remmen. Heb je wel ABS? Dan mag je net niet pompend remmen, maar moet je het gaspedaal hard indrukken en ontkoppelen. ABS zorgt ervoor dat je wielen blijven draaien, waardoor je kan blijven sturen als dat nodig is”, zegt Joni Junes nog.

Fietsers

Foto: rr

Niet alleen voor automobilisten is het in deze tijd van het jaar extra gevaarlijk. Ook voor fietsers en motorrijders. Voor die laatste categorie gelden dezelfde tips als voor de auto’s.

Voor fietsers is het vooral belangrijk om goed gezien te worden. Een goede verlichting en fluokledij zijn absoluut noodzakelijk.

“Pomp ook je banden niet te hard op. Met een te hoge bandendruk heb je minder grip op de weg, omdat het bandoppervlak op het wegdek kleiner is. Ook het profiel van je fietsbanden moet nog voldoende diep zijn. Vervang vooral tijdig afgesleten banden. Hetzelfde met remblokjes. Vervang ze tijdig want als ze versleten zijn, wordt de remafstand een stuk groter”, klinkt het bij Decathlon

Als je zadel te hoog staat, kan je moeilijker op- en afstappen. Bovendien kan je dan moeilijker met je voeten aan de grond als je plotseling moet remmen.

Door zwaarder en dus rustiger te trappen blijft het door de ketting aangedreven wiel stabiel. Wie een elektrische fiets heeft, zet daarom ook best niet de maximale ondersteuning aan, omdat je daarmee soms de controle over je trapkracht en dus ook je feeling met het wegdek kan verliezen.

Nader je een bocht? Bol dan rustig uit en ga zeker niet bijtrappen in de bocht. Zeker in deze herfstperiode, waarin er nog veel bladeren op het fietspad liggen, moet je extra voorzichtig zijn in bochten.

Meer ongevallen met voetgangers

De herfstperiode is ook het seizoen met de meeste ongevallen met zwakke weggebruikers, vooral voetgangers. “In oktober en november zijn er tijdens de avondspits 31% meer ongevallen met lichamelijk letsel bij voetgangers. Het aantal doden en zwaargewonden stijgt zelfs met 57%”, zegt Vias.

“Het is daarom enorm belangrijk dat je als voetganger goed zichtbaar bent. Kies dus voor reflecterende kledij of fluomateriaal. Daarmee word je veel beter opgemerkt door automobilisten. Met reflecterende kledij word je immers al tot op 150 meter opgemerkt. Met donkere kledij zien autobestuurders je slechts vanop 20 meter. Ter herinnering: aan 50 km/h op een droog wegdek heeft een wagen minimum 26 meter nodig om tot stilstand te komen”, zegt Stef Willems

“Kijk verschillende keren vooraleer je oversteekt. Door het licht van de koplampen is het vaak moeilijk om oogcontact te maken, maar vergewis je er zeker van dat de autobestuurder is gestopt vooraleer je oversteekt. Voorrang hebben wil niet noodzakelijk zeggen dat je zomaar blind moet oversteken.”

“Gebruik altijd de oversteekplaatsen voor voetgangers. Ondanks het feit dat er zich soms ongevallen op voordoen, blijven ze de meest veilige plekken om over te steken. De wegcode stelt dat je ze moet gebruiken als er zich eentje 30 meter in de buurt bevindt”, zegt Willems.