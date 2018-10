Straf met uitstel voor dorpeling die nieuwe postbode terroriseerde

Meerdonk / Sint-Gillis-Waas - De man die de nieuwe postbode van Meerdonk twee jaar geleden belaagde, bedreigde en saboteerde is door de correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. Hij moet zich psychologisch laten begeleiden.

Het vertrek van de postbode in het polderdorp Meerdonk deed in 2016 heel wat stof opwaaien. Dorpeling Kris B., die een boontje had voor de vrouwelijke facteur, was er zo van onder de indruk dat hij besloot om de nieuwe postbode het leven zuur te maken.

Hij begon onophoudelijk dreigbrieven naar de man te sturen en diende fictieve klachten in bij zijn werkgever. Hij ging de postbode ook saboteren door op eigen houtje post uit de brievenbussen te halen en die geopend op verkeerde adressen in de bus te steken.

“Het stopte maar niet”, getuigde postbode Kristof E. (45) als slachtoffer tijdens het proces in de correctionele rechtbank van Dendermonde. “Elke dag dat ik ging werken was er de vrees dat er weer iets nieuws ging gebeuren. Ik ben al vijfentwintig jaar postbode en ik heb mijn werk altijd graag gedaan, maar toen is er bij mij een grens bereikt. Het was precies alsof al het werk dat ik had gedaan voor niets was geweest. Ik belandde in een depressie en was een tijdlang niet meer bekwaam om te werken. De impact op mijn leven en dat van mijn gezin was enorm.”

Voor de aanstelling van Kristof E. als nieuwe postbode in Meerdonk waren de inwoners ook al gestart met een petitie om de vorige postbode alsnog te kunnen houden.

De correctionele rechter in Dendermonde veroordeelde Kris B. dinsdag tot een celstraf van zes maanden met uitstel. Voorwaarde is dat hij zich psychologisch laat begeleiden. Kristof E. is ondertussen terug aan het werk als postbode in Meerdonk en wordt er ondertussen naar eigen zeggen door zo goed als iedereen aanvaard.