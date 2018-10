Remco Evenepoel geeft aftrap van Anderlecht-Lokeren

Anderlecht - RSC Anderlecht heeft dinsdag laten weten dat het oud-speler Remco Evenepoel heeft uitgenodigd om de aftrap te geven voor de competitiewedstrijd van donderdag tussen paars-wit en Sporting Lokeren. Evenepoel was als voetballer actief voor de Brusselaars, maar schoolde zich intussen succesvol om tot wielrenner.

De intussen 18-jarige Evenepoel verliet Anderlecht begin 2017, om enkele maanden later helemaal te stoppen met voetballen. Hij focuste zich op de wielersport en toonde zich daarin het voorbije jaar een supertalent. Vorige maand won hij in Innsbrück nog de wereldtitels op de weg en in het tijdrijden bij de junioren. Eerder dit jaar werd hij in Glasgow ook al Europees kampioen in beide disciplines.