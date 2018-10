De geheime keuken van de speurders: achter deze beelden schuilen stuk voor stuk gruwelverhalen

Bijtsporen in een appel die een moordenaar ontmaskeren. Een vrouw die thee met rattenvergif zet omdat ze afwil van haar aanstaande schoonzoon. ‘Het Museum van de Misdaad’ – een nieuwe expo in het Gentse stadsmuseum – biedt sinds gisteren een unieke inkijk in nooit eerder vertoond speurwerk van de gerechtelijke politie. Van de flik in de jaren 60 die op seksboekjes jaagt tot de ontmaskering van de zwaarste misdaden in de vorige eeuw.