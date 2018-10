Amerikaans oorlogsschip schiet ballistische raket uit de ruimte tijdens succesvolle test

De Amerikaanse marine heeft straffe beelden vrijgegeven van een test met hun oorlogsschip USS John Finn. De video laat zien hoe het vaartuig een ballistische raket uit de ruimte weet te schieten. Een flinke opsteker voor de marine, aangezien de twee eerdere pogingen de mist in gingen. Én tegelijkertijd ook een stevige waarschuwing voor Rusland en Noord-Korea, mochten ze in de toekomst toch opteren voor een raketaanval op de Verenigde Staten.

De test vond op 26 oktober plaats voor de westkust van Hawaii. Het was daarmee al de tweede keer dat de geleide raket SM-3 Block IIA een doel met succes onderscheppen. Ook in februari van vorig jaar was het al eens gelukt.

Het oorlogsschip werd speciaal gebouwd om zulke raketten uit de lucht te schieten indien de Verenigde Staten ooit onder vuur komt te liggen. “De onderschepper maakt vooral gebruik van pure kracht in plaats van een explosieve kernkop om een doel te vernietigen”, klink het bij defensiebedrijf Raytheon. “Het botst tegen de raket met een kracht die vergelijkbaar is met een vrachtwagen van tien ton die met een snelheid van 965 kilometer per uur rijdt.”

Bij het Missile Defense Agency zijn ze in de wolken met de vooruitgang die is geboekt. “Dit is een geweldige prestatie en een belangrijke mijlpaal”, klinkt het. “Mijn dank aan het volledige team, inclusief onze mariniers, industriepartners en bondgenoten die ons hielpen om deze mijlpaal te bereiken.”