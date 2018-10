Operatie Propere Handen: vandaag nog beslissing over wie aangehouden blijft en wie naar huis mag gaan

Antwerpen - De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft dinsdag om 16.10 uur de zaak in beraad genomen. In de loop van de dag wordt beslist of de zeven verdachten verder aangehouden blijven of naar huis mogen gaan.

De verdediging had vrijdag al uitvoerig gepleit, maar had er toen ook bij het federaal parket op aangedrongen om ontbrekende processen-verbaal aan het strafdossier te voegen. Het hof zette de zaak vrijdag in voortzetting naar vandaag om het parket-generaal daar de kans toe te geven.

“Afgelopen weekend heb ik een pak nieuwe stukken gekregen, allemaal à décharge. Maar nog altijd is het dossier niet volledig”, zei advocaat Tom Bauwens, die voor spelersmakelaar Mogi Bayat optreedt, bij aanvang van de zitting.

De zitting werd meteen een half uur geschorst om het federaal parket toe te laten het dossier te vervolledigen. Daarna werd er verder gepleit tot kort na 16 uur. Bij het verlaten van de KI wilden geen van de advocaten iets kwijt. “Het hof neemt vandaag nog een beslissing, voor de rest geen commentaar”, zei meester Bauwens.

Het federaal parket vroeg voor alle zeven de bevestiging van de aanhouding, maar kan zich voor wat betreft Olivier Somers en Maria Bogojevska vinden in een elektronisch toezicht. Eerder had de raadkamer in Tongeren ook Karim Mejjati, Dragan Siljanoksi en Thierry Steemans al met een enkelband naar huis willen sturen, maar het federaal parket was tegen die beslissing in beroep gegaan. De advocaten van de zeven verdachten vroegen de KI om hun cliënten vrij te laten, al dan niet onder voorwaarden.