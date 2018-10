Politie-inspecteur sticht acht keer brand

Oudenaken / Brussel / Sint-Pieters-Leeuw - Voor de Brusselse correctionele rechtbank wordt woensdag het proces behandeld tegen Laurent L., een 31-jarige politie-inspecteur van de politiezone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst). De man wordt verdacht van een reeks brandstichtingen, maar ontkent alle feiten.

De dertiger, Laurent L., zou verantwoordelijk zijn voor niet minder dan acht brandstichtingen die tussen mei en eind september 2016 plaatsvonden in het Vlaams-Brabantse Vlezenbeek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Zo zou hij op 16 mei een caravan en een schuurtje in brand gestoken hebben, op 14 juli zijn eigen VW Golf, op 9 augustus een boom en op 11 augustus een hoop snoeiafval. In de nacht van 24 op 25 augustus zou hij dan een auto in brand hebben proberen te steken, op 10 september ging het weer om een boom, op 24 september om een parasol van het cultureel centrum De Merselborre en op 26 september de parasol van een café op het Gemeenteplein van Vlezenbeek. Tot tweemaal toe was het enkel aan de snelle en efficiënte tussenkomst van de brandweer te danken dat het vuur niet oversloeg naar een gebouw en veel zwaardere schade aanrichtte.

De lokale politie van de zone Zennevallei (Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw) voerde een onderzoek naar de verschillende brandstichtingen, maar vond geen verband tussen de verschillende doelwitten, noch een spoor naar de onbekende dader.

Het was uiteindelijk de politie Brussel Zuid die met een mogelijke verdachte kwam aandraven. Toen in de nacht van 25 op 26 september aan een café op het Gemeenteplein van Vlezenbeek een parasol in brand werd gestoken, waren daar enkele inspecteurs van de politiezone Brussel-Zuid aanwezig. En toen Laurent L. samen met enkele collega's zelf voor een brandstichting werd opgeroepen in hun politiezone, zou L. zich abnormaal zenuwachtig gedragen hebben. Zijn collega's verwittigden daarop de politiezone Zennevallei. In december 2016 werd L. uiteindelijk opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Enkele maanden later werd de man wel onder voorwaarden vrijgelaten.

L. heeft steeds met klem ontkend dat hij achter de brandstichtingen zit.