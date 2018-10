Gemeentearbeiders begaan pijnlijke vergissing: “We hebben veel last van sluikstorters”

Heers -

De politie was al volop bezig de kunstroof in het Limburgse Heers op te lossen. Maar het was geen kunstdief die aan de haal ging met het werk van de jonge artieste Lien V. Stockx, maar wel gemeentearbeiders die dachten dat ze gevaarlijk afval verwijderden. “Ook al ken je niks van kunst, een sluikstort zit niet met pinnen vast in de grond.”