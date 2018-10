Vrouw beleeft nachtmerrie door valse tanden voor Halloweenoutfit: “Ik steek nooit meer zoiets in mijn mond”

Voor Anna Tew uit Mobily County in de staat Alabama zijn voorbereidingen op Halloween verre van vlekkeloos verlopen. De Amerikaanse had zich voor de gelegenheid voorzien van valse tanden die bij haar outfit pasten, maar daar had ze al snel spijt. De tanden zaten namelijk zo hard vast dat ze de hulp moest inschakelen van een tandarts.

Een zombie, dat was wat Tew voor de nakende feestdag als outfit in gedachten had. Het was bovendien een goedkope optie: zo moest ze bijvoorbeeld amper drie dollar uitgeven om haar transformatie af te werken met valse tanden. Al ging dat bedrag al snel de lucht in door medische kosten toen bleek dat de bijgeleverde lijm veel sterker werkte dan verwacht.

De ondraaglijke pijn leidde tot wanhoop bij de dame. “Ik probeerde ze continu los te maken omdat ze zo strak zaten”, vertelde ze aan lokale zender WKRG. “Tot twee uur ’s nachts bleef ik proberen, maar er kwam maar geen beweging in.” Ze gebruikte zelfs een kniptang om de punten van enkele tanden af te knippen.

“Geschreeuwd als baby”

Uiteindelijk was het een tandarts die Tew kon verlossen van de ondraaglijke pijn. “Mij verdoven was geen optie, aangezien hij bang was dat hij mijn echte tanden zou uittrekken”, vervolgde de vrouw. “Dus is hij maar gewoon beginnen trekken. Ik schreeuwde als een baby, maar we hebben de tanden er uiteindelijk wel uit gekregen.”

Voor Tew was het meteen ook de laatste keer dat ze zich waagt aan valse tanden. “Nooit meer zal ik zoiets nog in mijn mond steken”, concludeerde ze.