Häagen-Dasz slaat mea culpa voor weigering assistentiehond

Brussel - Ijssalon-keten Häagen-Dasz heeft toegegeven dat er een fout werd gemaakt toen afgelopen zomer de assistentiehond van een rolstoelgebruikster de toegang geweigerd werd tot haar vestiging op het Louizaplein. Häagen-Dazs biedt de rolstoelgebruikster, de 25-jarige Katherine Sokal uit Jette, een schadevergoeding aan.

De jonge vrouw zal die doorstorten aan de vzw Dyadis (Belgische vereniging ter toewijzing van hulphonden aan mindervaliden) en Häagen Dasz zal raamstickers van Dyadis aanbrengen in al haar Belgische shops. Dat melden de advocaat van Katherine Sokal en Brussels parlementslid Carla Dejonghe.

Katherine Sokal wou op 25 juli jongstleden samen met haar assistentiehond en Brussels parlementslid Carla Dejonghe een ijsje eten in het Häagen Dasz-salon op het Louisaplein maar kreeg te horen dat ze met haar hond niet binnen mocht, hoewel duidelijk uitgelegd werd dat het om een assistentiehond ging en dat het wettelijk verplicht is dergelijke assistentiehonden binnen te laten.

De jonge vrouw deelde haar wedervaren op Facebook, waar haar post meer dan 33.500 maal gedeeld werd, en ook Häagen-Dasz ter ore kwam. De keten reageerde met een bericht waarin beweerd werd dat er op dat moment geen plaats was in de zaak, wat niet bleek te kloppen. Op een foto die Katherine Sokal zelf gemaakt had, was duidelijk te zien dat er slechts één tafel bezet was. Katherine Sokal dagvaardde de ijssalon-keten dan ook voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg maar tot een proces kwam het uiteindelijk niet.

“Häagen-Dazs geeft nu haar fout toe en biedt Katherine een schadevergoeding aan”, meldt meester Marijn Van Nooten en Carla Dejonghe. “Katherine schenkt haar schadevergoeding aan vzw Dyadis voor de druk van stickers die op de etalages kunnen geplakt worden om assistentiehonden welkom te heten.”

Raamstickers

De bedoeling is dat de stickers breed verspreid worden onder de handelaars. Op die manier wil de Brusselse meer bekendheid creëren rond de toegankelijkheid van assistentiehonden. Uit een parlementaire vraag van Carla Dejonghe blijkt immers dat er de afgelopen jaren slechts vijfmaal een officiële klacht werd ingediend over etablissementen die assistentiehonden weigerden. Een aantal dat in schril contrast staat met de ervaring op het terrein en het aantal meldingen dat ontvangen wordt door de betrokken vzw Dyadis zelf.

“Häagen-Dazs heeft ook aangegeven de raamstickers te zullen aanbrengen in al haar Belgische shops en werk te zullen maken van haar intern beleid inzake assistentiehonden en de communicatie daarvan naar de personen die werkzaam zijn in alle Europese shops, “ zegt Carla Dejonghe. “Dat is een heel belangrijk signaal.”

Ook meester Van Nooten reageert tevreden: “De cirkel is rond. De firma die een assistentiehond weigerde, draagt nu bij aan het bekendmaken van de toegankelijkheid voor deze dieren.”