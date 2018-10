Al zes dagen staken ze, en het einde lijkt nog niet in zicht. Onze reporter tussen de bagagisten in Brussels Airport

Dag zes al van de staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. En de stakers klinken nog altijd even strijdvaardig: “We gaan door tot ze naar ons luisteren.” Tot er een oplossing komt voor de hoge werkdruk, dus. En ondanks teleurgestelde of boze passagiers, die hun vakantie in het water zien vallen, is er bij collega’s veel begrip voor de bagagisten. Vandaag kwamen zij hen een hart onder de riem steken. “Iedereen weet dat het te ver is gegaan”, klinkt het. “Het is hun recht om op te komen voor zichzelf.”