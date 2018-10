Na de commotie: Brugse ‘Wintermarkt’ gaat op zoek naar nieuwe naam (en u mag kiezen)

Brugge - Het Brugs Handelscentrum overweegt om op zoek te gaan naar een nieuwe naam voor de Wintermarkt. De organisatie achter het evenement maakte dat bekend nadat ophef ontstond over de naamsverandering van de voormalige Kerstmarkt. De Brugse N-VA-afdeling ziet in het schrappen van de verwijzing naar Kerstmis immers de verloochening van een Vlaamse traditie.

Al drie jaar lang is de naam van de Kerstmarkt veranderd in Wintermarkt. De organisatie gebruikte de namen nog wat door elkaar, tot nu. “Om geen mensen te schofferen”, klonk het gisteren.

En dat maakte Brugs N-VA’er Pol Vanden Driessche woedend, omdat hij vond dat daarmee een Vlaamse traditie teniet werd gedaan. “Of je nu gelovig bent of niet, de kerstmarkt maakt deel uit van onze cultuur. Er is geen enkele reden om tradities overboord te gooien, en al zeker niet onder het mom van neutraliteit. Ken jij één moslim die weigert een kerstmarkt te bezoeken uit vrees dat hij katholieke waarden en normen door de strot geramd zal krijgen? We moeten stoppen met onszelf zo in de hoek te plaatsen.”

Niet de bedoeling

Nu wil het Brugs Handelscentrum echter benadrukken dat het helemaal geen probleem heeft met die traditie. “Het was alleen de bedoeling om Brugge langer dan de kerstperiode in de picture te brengen”, aldus de organisatie. “Wij hebben de nieuwe naam bovendien ingevoerd omdat er altijd commentaar was dat de kerstmarkt al begint voor Sinterklaas er is.”

Ondanks hun standpunt hebben ze toch een oproep geplaatst: mensen kunnen suggesties geven voor een mogelijke nieuwe naam. Al lijkt de kans maar klein dat teruggegrepen zal worden naar Kerstmarkt, gezien de voorbeelden die de organisatie bij wijze van inspiratie bij het bericht vermeldt: Winter in Antwerpen, Winterpret in Brussel, Winter in het Park (Oostende), Winterland (Hasselt) en Gentse Winterfeesten.

Wie mee wil beslissen kan een suggestie doen in hun Facebookevenement.