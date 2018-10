Waarom Club-coach Leko kapitein Vormer op de bank zet tegen Oostende

Een stevige verrassing in de basiself van Club Brugge voor de competitiematch tegen KV Oostende dinsdagavond: kapitein Ruud Vormer start niet in de ploeg bij blauw-zwart, de regerende Gouden Schoen zit op de bank. Mats Rits komt in de ploeg om samen met Marvelous Nakamba nummer tien Hans Vanaken te ondersteunen op het middenveld.

Vormer won begin dit jaar nog de Gouden Schoen als beste speler in België, maar dit seizoen gaat het veel minder. De Nederlander verkeert al geruime tijd in een serieuze vormdip. Het was al van februari geleden dat Vormer nog eens een wedstrijd waar hij speelgerechtigd voor was niet in de basis was begonnen bij Club Brugge. Toen kreeg de middenvelder rust voor de uitwedstrijd bij Waasland-Beveren.

“Ruud heeft al bijna alles gespeeld. Dan is het normaal dat er een periode komt waarin je niet zo fris bent als iedereen verwacht”, verklaarde coach Ivan Leko zijn beslissing. “Dan moet je soms wat rust nemen en dan komt er een kans voor iemand die misschien iets frisser is en meer energie heeft. Dat hij ook 4 kaarten heeft en zaterdag Genk wacht? Klopt, maar we rekenen niet. Dat is niet de belangrijkste reden.”

De laatste keer dat Vormer op de bank zat bij Club Brugge was o 11 februari 2018. De laatste keer dat hij niet in de basis stond was de bekermatch op Deinze in september, maar toen hij de Nederlander geschorst.

In doel is Ethan Horvath zoals verwacht de vervanger van Karlo Letica. Letica ging tegen STVV zwaar in de fout en is volgens de club “geblesseerd”. Op de flanken staan Clinton Mata en Krepin Diatta, terwijl Siebe Schrijvers voorin postvat aan de zijde van Wesley Moraes.

Club Brugge speelt de thuismatch tegen KV Oostende met aardig wat druk op de ketel. Blauw-zwart kon immers al een maand niet meer winnen, goed voor vijf matchen zonder zege. Afgelopen weekend gaven de Bruggelingen nog op knullige wijze de zege uit handen op het veld van STVV: 2-2.

