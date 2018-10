Hoofdaandeelhouder KV Mechelen en vriendin spelersmakelaar mogen gevangenis verlaten

Vijf van de zeven verdachten van het grote voetbalschandaal moeten in de cel blijven. Marija Bogojevska, de vriendin van spelersmakelaar Veljkovic, mocht naar huis met een enkelband. Olivier Somers, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist.

Dat wil zeggen dat voetbalmakelaars Mogi Bayat, Karim Mejjati en Dragan Siljanoski nog minstens een maand achter de tralies moeten blijven. Advocaat Laurent Denis en financieel directeur van KV Mechelen Thierry Steemans zijn hetzelfde lot beschoren.

Ook voetbalmakelaar Dejan Veljkovic, de man die de spil lijkt te vormen in het luik omtrent matchfixing, blijft in de cel. Hij ging, in tegenstelling tot de vijf hierboven, niet in beroep tegen zijn aanhouding. De zes verschijnen volgende maand opnieuw voor de raadkamer in Tongeren.

De zaak van scheidsrechter Bart Vertenten is op vraag van zijn advocaat uitgesteld naar 8 november. Vertenten blijft zeker tot dan in de cel.