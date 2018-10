‘Whitey’ was niet populair in de gevangenis omdat hij vroeger FBI tipte in ruil voor bescherming

James ‘Whitey’ Bulger was niet populair in de gevangenis omdat hij een ‘rat’ was Foto: rr

Met zijn witte haren en zijn ringbaardje zag hij er als een gewone opa uit. Toch stond zijn foto ooit naast die van Osama bin Laden op de Most Wanted-lijst van de FBI. James Bulger was één van de meeste gevreesde maffiabazen in de VS. Nu is hij op 89-jarige leeftijd overleden. Vermoord in zijn cel. Want ‘Whitey’ was niet populair bij de andere gevangenen. Dat komt omdat hij jarenlang van twee walletjes had gegeten. Als FBI-informant verklikte hij kompanen en rivalen. Om zijn eigen hachje te redden.

‘Whitey’ Bulger was de onbetwiste heerser van de onderwereld van Boston van de jaren ‘70 tot 1990. Samen met Stephen ‘The Rifleman’ Flemmi leidde hij onder meer de gewelddadige Winter Hill Gang, een grotendeels Ierse bende. Die criminele organisatie heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan afpersing, drugshandel, financieel gesjoemel en moord. Maar liefst elf moorden stonden erop zijn palmares. Afrekeningen in het milieu vooral.

Toch kon hij jarenlang ongestoord zijn gangetjes gaan. Omdat een FBI-agent hem een hand boven het hoofd hield in ruil voor harde informatie uit het milieu.

De agent in kwestie reeg de successen aan elkaar en lag bij zijn bazen in de bovenste schuif omdat hij de ene crimineel na de andere kon arresteren. Kompanen van Bulger, maar ook criminelen van de rivaliserende New Engeland Mob. In ruil voor die informatiek kreeg Bulger bescherming van de FBI-officier.

Tot zijn collega’s het begonnen door te hebben. In 1995 sloeg ‘Whitey’, de bijnaam van Bulger, op de vlucht omdat hij wist dat de politie hem op de hielen zat. De FBI-agent die hem had getipt, werd daarvoor in 2002 veroordeeld.

Kalkoenen voor Thanksgiving

Na zijn verdwijning werd Bulger één van de meest gezochte misdadigers in de VS. Zijn foto stond naast die van Osama bin Laden op de Most Wanted-lijst van de FBI. Maar in het Ierse arbeidersmilieu van Boston en ook elders in de VS kon de bejaarde man op sympathie rekenen. Dat hielp hem om jarenlang te kunnen onderduiken. Door zijn leeftijd, maar ook omdat hij gekend stond als een ruwe bolster met een blanke pit die feestkalkoenen uitdeelde met Thanksgiving, kon hij altijd wel ergens terecht.

Zijn slachtoffers wisten nochtans beter. Als ze nog in leven waren, want Bulger schrok er niet voor terug om wie hem voor de voeten liep koelbloedig af te maken. Of daartoe de opdracht te geven. Want hij liet het vuile werk liever door anderen opknappen.

Bulger bij zijn arrestatie Foto: rr

Pas op 81-jarige leeftijd werd Bulger, na een anonieme tip, opgepakt in de buurt van Los Angeles. Hij was dan al 16 jaar op de vlucht voor het gerecht. De bejaarde maffiabaas werd tweemaal levenslang plus vijf jaar veroordeeld en wist dus dat hij nooit meer zou vrijkomen.

Tijdens zijn proces verklaarde Bulger dat federale agenten hem volledige immuniteit tegen vervolgingen hadden beloofd. De aanklagers bestempelden dat als ‘een fantasie’.

Met de dood bedreigd

‘’De omvang, de hardvochtigheid en de verdorvenheid van uw misdaden zijn bijna onvoorstelbaar’’, constateerde de rechter die in 2014 het vonnis uitsprak. De rechtbank veroordeelde Bulger ook tot het betalen van een schadevergoeding van 19,5 miljoen dollar (14,5 miljoen euro) aan slachtoffers en nabestaanden.

Hij zat zijn straf uit in de zwaarbeveiligde penitentiaire inrichting in Hazelton, West Virginia. Daar zat hij apart in een cel omdat ervoor zijn leven werd gevreesd. Als gewezen FBI-informant was hij immers niet populair bij zijn medegevangenen die hem als een ‘mol’ of een ‘rat’ zagen. Want iedereen wist dat hij een verrader was. En die worden niet gespaard in de gevangenissen.

Hij zat nog maar een paar dagen in de gevangenis waar hij nu werd vermoord. Eerder zat hij in een andere inrichting, maar daar moest hij plots weg. Omdat er een prijs op zijn hoofd was gezet. Een overplaatsing heeft hem niet kunnen redden.

Het is voorlopig niet duidelijk hoe hij werd omgebracht.

Wegens zijn complexe persoonlijkheid werd Bulger het onderwerp van tientallen boeken. Op het witte doek werd hij gestalte gegeven door Jack Nicholson als “Frank Costello” in ‘The Departed’ van Martin Scorsese en, meer recent en onder zijn echte naam, door Johnny Depp in ‘Black Mass’.