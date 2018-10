Videoref steelt show in Brugge: eerst penalty die niemand gezien had, daarna bal die al dan niet over de lijn was

Videoref Tim Pots kende een drukke avond in de competitiewedstrijd tussen Club Brugge en KV Oostende van dinsdagavond. Op amper enkele minuten tijd vroeg hij scheidsrechter Lambrecht twee keer om de beelden te gaan bekijken.

Na een minuut of twintig liet Pots tot verbazing van het Jan Breydelstadion scheidsrechter Lambrecht het spel stilleggen omdat hij een strafschop gezien had op Krepin Diatta. Die was echter op het randje van de hoek van het strafschopgebied gebeurd, waardoor het erg moeilijk was te zien of het al dan niet een penalty was. Lambrecht besliste echter zijn videoref te volgen en Hans Vanaken trapte vanop de stip de 2-0 binnen.

Nauwelijks enkele minuten later riep Pots de man in het zwart een tweede keer op om de beelden te bekijken. KV Oostende-verdediger Wout Faes had een inzet van Wesley Moraes van de lijn gekeerd en ref Lambrecht had laten doorspelen… alleen leek de bal de lijn nipt overschreden te hebben op de beelden. Een camerastandpunt dat honderd procent duidelijkheid verschafte was er echter niet, waarop Lambrecht er deze keer voor koos om te laten doorspelen.