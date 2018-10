Amerikaanse missionaris “met kogels doorzeefd” in Kameroen

Een Amerikaanse missionaris is dinsdag vermoord in het Engelstalige noordwesten van Kameroen, waar een gewelddadig conflict aan de gang is tussen separatistische strijders en het leger. Dat is door medische, veiligheids- en beveiligingsbronnen aan het Franse persburea AFP bevestigd.

De Amerikaanse missionaris “is bezweken aan zijn verwondingen” nadat zijn voertuig dinsdag in Bambui in het Engelstalige noordwesten van Kameroen “met kogels werd doorzeefd”. Dat heeft een bron dicht bij het aartsbisdom van Bamenda, de regionale hoofdstad, meegedeeld aan AFP. “Hij is vanmiddag in het ziekenhuis van Bamenda overleden”, aldus een bron in het ziekenhuis dinsdagavond. Het nieuws werd bevestigd door de autoriteiten in Yaoundé.

De ngo Artsen Zonder Grenzen (AZG) is tussenbeide gekomen om “de gewonden van de aanval te evacueren”, bevestigde een humanitaire bron, zonder verdere details. Rond het ziekenhuis in Bamenda werden veiligheidstroepen ontplooid, aldus getuigen. De twee Engelssprekende regio’s in Kameroen zijn al jarenlang het toneel van een conflict tussen separatisten die ijveren voor de onafhankelijkheid van het Engelstalige deel van Kameroen en het Kameroense leger.