En dan duikt Kanye West plots op in... een Limburgse sporthal (al had hij ook heel wat andere dingen aan zijn hoofd)

Houthalen-Helchteren - Straf bezoek vanavond in sporthal Lakerveld in Houthalen-Helchteren: de wereldberoemde rapper Kanye West. De echtgenoot van Kim Kardashian kwam opdagen tijdens een spectaculaire match van Hubo Limburg United Academy tegen het JBA USA team. Tot groot jolijt van de 1.200 toeschouwers, die meteen een staande ovatie gaven.

Foto: RaCo

De rapper - die tegenwoordig liever door het leven gaat als Ye - kwam de Belgische sporthal binnen na het derde kwartier. Hij bleef mee kijken vanop de eerste rij. De Amerikaanse muziekster had zich immers neergezet naast JBA-stichter en kameraad LaVar Ball. Die laatste zijn zoon, LaMelo Ball, speelde zelf ook op het veld. Van hem is Kanye ook fan, want hij noemde de beloftevolle basketter eerder al “het gezicht van de JBA”.

Match stilgelegd, staande ovatie

De Limburgse ploegleden en toeschouwers wisten niet wat ze zagen. “We hadden totaal niet verwacht dat hij zou arriveren”, vertelt Bob Vanderheyden, community manager van Hubo Limburg United aan Het Nieuwsblad Online. “Kanye is goed bevriend met de Ball-familie en we hadden wel gehoord dat hij al in Brussel met hem had opgetrokken. Maar dat hij naar onze Limburgse sporthal zou afzakken, dat hadden we nooit gedacht.”

Toen de Amerikaanse ster binnenkwam, ging de zaal dan ook uit zijn dak. Hij gaf alle aanwezige kindjes een high five en zwaaide iedereen toe. “De match werd zelfs stilgelegd en dat is héél ongebruikelijk. Iedereen begon te applaudiseren en hij kreeg zelfs een staande ovatie. Het was een evenement op zich”, lacht Vanderheyden.

Ook al was er een wereldberoemde rapper in de zaal, de match kon nadien rustig doorgaan. “Als dat in Parijs of Amerika was geweest, was het kot waarschijnlijk te klein geweest. Maar bij ons ging het allemaal eigenlijk heel smooth, er was langs beide kanten veel appreciatie. De Limburgse kalmte”, lacht Vanderheyden. Al vermoedt de community manager wel dat er heel wat beveiliging in burger zal geweest zijn.

Enkel twintig seconden voor het einde van de match was er even gewoel in het publiek. Heel wat mensen kwamen immers snel naar beneden in de hoop nog snel een selfie te kunnen maken met de rapper. “Maar dat kon natuurlijk niet. Hij heeft nog wel één foto gemaakt met onze ploegleden en die van de tegenpartij. Daarna is hij vertrokken, maar wij praten nog na”, klinkt het.

Foto: raco

Foto: raco

Waar spektakel

Kanye kreeg een stevig spektakel te zien in de goed gevulde Lakerveld-sporthal. Vanuit heel België, en zelfs van buiten de landsgrenzen, waren mensen afgezakt om de jonge profspelers van de Amerikaanse Junior Basketball Association (JBA) aan het werk te zien tegen de Hubo Limburg United Academy.

Beide ploegen speelden run-and-gun-basketbal van het zuiverste soort. Met 138-163 trok het JBA USA-team uiteindelijk aan het langste eind, een uitslag die alles zegt. De zaal ging uit zijn dak.

Kanye achteraf

Na de match leek het echter alsof Kanye ook heel wat andere dingen aan zijn hoofd had. Amper enkele minuten na zijn acte de présence in de Limburgse sporthal stuurde hij een opmerkelijke boodschap de wereld in. “Mijn ogen zijn geopend nu. Ik realiseer me dat ik berichten aan het verspreiden was, waar ik niet achter sta. Ik ga mezelf nu distantiëren van politiek en ik ga me compleet focussen op mijn creativiteit”, schreef hij iets voor half elf ’s avonds.

My eyes are now wide open and now realize I’ve been used to spread messages I don’t believe in. I am distancing myself from politics and completely focusing on being creative !!! — ye (@kanyewest) October 30, 2018

Ook van zijn eerdere ideeën over een zogenaamde Blexit (Afro-Amerikanen die zich afzetten tegen de Democratische partij, red.) wil hij zich distantiëren, zo tweette hij vlak na de match.