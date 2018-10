KV Mechelen en Union blijven winnen in Proximus League, Beerschot uitgeschakeld voor periodetitel

KV Mechelen heeft dinsdagavond hun inhaalwedstrijd op Tubeke met een 0-3 resultaat winnend afgesloten. De eindstand stond zelfs al voor de rust op het bord. Door de zege blijven de Maneblussers bovenaan het klassement in Eerste Klasse B, met één punt meer dan Union dat Beerschot Wilrijk met 2-0 versloeg. Door die nederlaag is Beerschot uitgeteld voor de eerste periodetitel.

KV Mechelen boekt zesde opeenvolgende zege in de Proximus League

Malinwa ging rusten in het Stade Leburton met de gebruikelijke 0-3 eindstand van Malinwa de jongste weken. Nochtans begon Tubize goed en schoot het snel tegen de paal. Maar bij de eerste echte kans was het wel prijs voor de bezoekers. De Camargo kopte een hoekschop binnen. Ondertussen zag Malinwa wel Togui geblesseerd uitvallen. Hij werd vervangen door Engvall, een gouden wissel zou later blijken. De Zweed zou nog twee keer scoren. Eerst trapte Storm tegen de paal, waardoor Engvall voor 0-2 zorgde. Wat later was het Kaya van de andere kant die voor de assist zorgde. Tussendoor hield Verrips zijn ploeg wel in de match door op 0-2 met een heerlijke redding de aansluitingstreffer te voorkomen.

De bezoekers konden zich door de comfortabele voorsprong na de pauze wat sparen. Toch kreeg het genoeg kansen om verder uit te lopen; een kopbal van De Camargo, een schietkans voor Engvall en een paar pogingen van Tainmont. Tussendoor vergreep Toure zich op de Zweed en moest hij vroegtijdig naar de kant. Malinwa speelde de wedstrijd daarna simpel uit en kreeg nog mogelijkheden. Zo pakt Mechelen belangrijke punten en ziet het Beerschot-Wilrijk (2-0-nederlaag bij Union) afhaken in de strijd om de eerste periodetitel.

Zo goed als zeker geen periodetitel voor Beerschot Wilrijk na nederlaag bij Union

In de eerste helft had Beerschot Wilrijk de betere mogelijkheden. De match was amper vier minuten ver en toen viel het licht tien minuten uit. Nadien hadden de gasten het betere van het spel. Met kansen voor Vancamp en een hele mooie voor Joren Dom. Die schoot tegen de kruising. Op aangeven van Vancamp kopte Tissoudali binnen, maar die goal werd afgekeurd. Tissoudali claimde nog een strafschop. Union had het moeilijk en was nauwelijks gevaarlijk. Als er één ploeg had kunnen scoren, dan was het toch Beerschot Wilrijk in deze eerste helft.

Na de pauze kwam Union beter in de match. Heel doeltreffend en bijzonder gevaarlijk op de tegenaanval. Selemani spurtte Prychynenko voorbij, die maakte een fout en strafschop. Selemani schoot hard binnen. Tau maakte er op aangeven van Selemani 2-0 van. Een hard verdict voor Beerschot-Wilrijk dat de match een uur lang perfect onder controle had. Voor de bezoekers is de eerste periodetitel nu zo goed als onmogelijk. BW telt 18 punten uit 12 matchen, dat is zes punten minder dan leider KV Mechelen. En er zijn nog tweee matchen te spelen.