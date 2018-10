Batshuayi en Valencia boeken nipte zege tegen derdeklasser

Brussel - In de heenmatch van de 1/16e finales van de Spaanse Copa del Rey mocht Michy Batshuayi aan de rust invallen bij Valencia op het veld van Ebro uit Zaragoza. De derdeklasser kwam na de pauze op voorsprong, maar Valencia boog de achterstand via twee treffers van Santi Mina alsnog om in een overwinning. De terugwedstrijd staat gepland op 5 december.

Na een half uur kwam de thuisploeg met tien te staan door een rode kaart. De dominantie van Valencia was logisch, maar bij de rust stond het toch nog steeds 0-0. Coach Marcelino Garcia Toral greep in en bracht Batshuayi in de ploeg. Op het uur leek zich een drama te ontspinnen voor Valencia toen de thuisploeg op voorsprong kwam. Tien minuten later scoorde Santi Mina echter de verdiende gelijkmaker, en tien minuten voor tijd kroonde diezelfde Mina zich tot matchwinnaar met zijn tweede van de avond. 1-2 was de eindstand.

Orel Mangala verscheen aan de aftrap bij Hamburg in de 1/16e finales van de Duitse beker tegen derdeklasser Wehen en maakte de 90 minuten vol. Het openingsdoelpunt van Hamburg viel na twintig minuten. Na de pauze maakte Pierre-Michel Lasogga zijn tweede van de avond en diep in de blessuretijd zorgde Douglas Santos voor de 0-3 eindstand.

In de 1/16e finales van de Nederlandse KNVB Beker mocht Sanny Monteiro aantreden bij tweedeklasser Kozakken Boys tegen tweedeklasser Almere City. Na tien minuten kwam zijn ploeg op voorsprong. Tien minuten voor tijd kwam Almere op gelijke hoogte uit een vrije trap, maar in blessuretijd ging de thuisploeg alsnog over de ploeg uit Flevoland na een blunder van de keeper: eindstand 2-1.

Mathias Schils stond bij tweedeklasser Cambuur in de basis tegen HFC en speelde de hele match. De derdeklasser uit Haarlem keek na 19 minuten tegen een 1-0 achterstand aan. In de tweede helft verdubbelde de thuisploeg de voorsprong en scoorde HFC nog de aansluitingstreffer, maar die mocht niet baten: met 2-1 bekert Cambuur verder.

Amateurclub SV Urk mocht op eigen veld aantreden tegen tweedeklasser Roda JC, waar met Jannes Vansteenkiste, Thomas Paumen en Livio Milts drie Belgen aan de aftrap stonden. Dat de amateurs zonder kleerscheuren de rust haalden was op zich al een half mirakel. In de tweede helft hielden ze het nog tien minuten vol, tot Mohamed El Makrini de bezoekers op voorsprong zette. Het bleef bij dat ene doelpunt: al met al een knappe prestatie van Urk.