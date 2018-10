37 procent van studenten heeft een drankprobleem: “We moeten ingrijpen of groep verslaafde studenten zal stijgen”

Het alcoholmisbruik onder studenten is in vijf jaar tijd fel toe­genomen. Vandaag drinkt 37 procent van hen te veel, ­tegenover 26 procent vijf jaar geleden. En dat laat zich zelfs voelen in het diploma: wie te veel drinkt, scoort tot elf procent lager op het jaarpercentage. “We moeten nu ingrijpen of ook de groep verslaafde studenten zal mogelijk stijgen”, zegt professor ­psychiatrie Ronny Bruffaert.

Het bier vloeit rijkelijk in de studentenbuurten. Dat is geen geheim. Maar dat het alcoholmisbruik ook toeneemt? Dat is nieuw. Vorig academiejaar dronk 37 procent van de Leuvense studenten te veel, terwijl dat vijf jaar eerder nog maar een kwart was. Onderzoekers van de KU Leuven komen tot die con­clusie na een grootschalige bevraging die naar de algemene psychische gezondheid van eerstejaarsstudenten peilt. Sinds het academiejaar 2012-2013 vullen zo’n 2.700 18- en 19-jarigen die jaarlijks in.

Om te bepalen wanneer het alcoholgebruik problematisch is, gebruiken de onderzoekers een wetenschappelijk instrument dat rekening houdt met het aantal consumpties, het gedrag (bijvoorbeeld of ze ooit een black-out hebben gehad) en de gevolgen (zoals iemand fysiek aanvallen).

“Bij de problematische drinkers heeft alcohol een grote impact op hun leven”, zegt Ronny Bruffaerts van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. “Hun psychische gezondheid lijdt eronder, ze slapen slechter, veroorzaken overlast, komen minder naar de les, enzovoort. Het heeft zelfs gevolgen voor het gemiddelde jaarpercentage dat ze halen aan de universiteit. Bij problematische drinkers ligt dat tot 11 procent lager.”

Een eenduidige verklaring voor de stijging van het alcoholmisbruik heeft de onderzoeker niet, maar hij verwijst wel naar een normalisering van overmatig drankgebruik. “We zijn daar toleranter voor geworden”, zegt Bruffaerts. “Denk maar aan het fenomeen van het indrinken voor jongeren uitgaan. Of bingedrinken: op korte tijd grote hoeveel­heden drank verzetten.”

Aantal verslaafden stabiel

Toch één lichtpuntje: het aantal alcoholverslaafde studenten blijft nagenoeg stabiel. De voorbije jaren zat dat tussen 2 en 5 procent. “Terwijl dat in het buitenland soms oploopt tot vijftien procent”, zegt Bruffaerts. “Maar als we zo voortgaan, bestaat de kans dat ook wij evolueren naar een hoger aantal verslavingsproblemen.”

De professor ziet heil in het opzetten van grootschalige en geïntegreerde interventies waar steden, universiteiten en overheden zich achter scharen. In Leuven bestaat al zo’n project in samenwerking met de AB Inbev Foundation om het aantal problematische drinkers in de stad met tien procent te doen dalen in tien jaar tijd.

Nochtans is het geen makkelijke opdracht om studenten van de fles te houden. “Het is een kwetsbare groep, zeker eerstejaars”, zegt Frieda Matthys, hoogleraar psychiatrie en medische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). “Voor het eerst zijn ze weg van de ouderlijke controle, maar het zijn nog steeds adolescenten die experimenteren en tegen elkaar opbieden. We moeten in de eerste plaats het beeld doorprikken dat alcohol drinken stoer is. De boodschap dat hun gezondheid eronder lijdt, werkt niet bij hen.”

Wie problematisch drinkt, zou volgens Bruffaerts baat kunnen hebben bij “e-treatment”. Dat is gedragstherapie via een online programma. “Zo’n behandeling zou de drempel verlagen voor studenten om hulp te zoeken, want de overgrote meerderheid doet dat nu niet.”

Preses Corneel Peters spreekt studenten aan als ze 'bierimpotent' zijn: "We geven gratis water"

‘Bierimpotent’

Corneel Peters is preses van studentenvereniging Industria in Leuven en ziet eerstejaars op feestjes soms al dronken aankomen. “We merken dat sommigen hun drankgebruik totaal ­onderschatten en op kot al heel veel drinken. Ze komen zwaar beschonken aan en weten soms zelf niet waar ze zijn. Die studenten zijn niet meer aan te spreken.”

Toch is lang niet élke student lazarus: “Wie wil drinken, kan drinken. Maar wie dat niet wil, bijvoorbeeld op een cantus, hoeft dat ook niet te doen.”

Wie wel ­boven z’n theewater is, wordt daarop aangesproken: “Tijdens een cantus kan ik iemand bierimpotent verklaren. Zijn glas wordt dan een tijd omgekeerd gezet, zodat hij even kan ­bekomen. En samen met andere studentenkringen hebben we afgesproken dat we bij pintjes ook gratis water aanbieden. Water van de kraan is ook altijd gratis.”

CIJFERS

Academiejaar 2012-2013: 26% van studenten drinkt te veel

Vandaag: 37% drinkt te veel, van wie 5% alcoholverslaafd is