Nieuwe opsporingsberichten voor Bende van Nijvel verspreid

Op vraag van de onderzoeksrechter en het federaal parket verspreidt de politie volgend opsporingsbericht, waarin informatie over verschillende personen die mogelijk betrokken waren bij de Bende van Nijvel wordt gezocht.

Op zondag 2 oktober 1983 omstreeks 1.00 uur ’s morgens hebben twee gewapende mannen de eigenaar van het restaurant Au Trois Canards in Ohain vermoord. De daders zijn gevlucht met de wagen van het slachtoffer, een rode Volkswagen Golf GTI met nummerplaat FGK 991. Vier dagen later, op donderdag 6 oktober 1983, omstreeks 14.00 uur werd dezelfde Golf opgemerkt op de Renaultparking in de Rue de Fer in Namen. De Golf had nog steeds dezelfde nummerplaat FGK 991 maar was in het zwart gespoten. De onderzoekers zijn op zoek naar de persoon die deze Golf heeft herspoten en dit tussen 2 en 6 oktober 1983. Deze persoon zou toen in de regio van Namen hebben gewoond.

Foto: Politie

De dag nadien, op vrijdag 7 oktober 1983 om 19.50 uur werd deze in het zwart herspoten Golf gebruikt bij een overval op de Delhaize in Beersel. Deze keer werd er wel een andere nummerplaat op de Golf bevestigd.

Tijdens de overval in Beersel werd bij één van de overvallers een geboortevlek of een wijnvlek opgemerkt in de nek. Het was een langgerekte ovalen vlek van 3 tot 5 cm lang. De dader was groot en zo’n 1m85 à 1m90 lang. Mocht u een persoon kennen die aan deze beschrijving van de dader voldoet, neem dan contact op met de speurders.

Foto: Politie

Begin november 1986 aan het kanaal van Ronquières werd door drie rijkswachters in burger aan een lokale duiker gevraagd om een nieuwe zoekactie te doen in het kanaal. Er werd toen een zak uit het water gehaald. Nochtans was er een jaar voordien reeds een zoekactie geweest op dezelfde plaats die toen geen resultaat had opgeleverd. De rijkswachters verplaatsten zich met een witte Renault R4. Deze R4 droeg geen uiterlijke kentekens van de Rijkswacht. De onderzoekers zijn op zoek naar de personen die mee hielpen duiken of die meer informatie hebben over deze zoeking.

Het bedrijf Delhaize looft een premie uit van 250.000 euro in ruil voor informatie die leidt naar de identiteiten van de daders. Alle tips die bij de onderzoekers binnenkomen zullen onderzocht worden.

Discretie wordt verzekerd.

Heeft u informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 800.30-300. U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.

