Personeel Aviapartner keurt akkoord goed, problemen op Brussels Airport nog niet van de baan

De staking bij bagage-afhandelaar Aviapartner in Zaventem is na 6 dagen voorbij. Het personeel heeft het voorakkoord tussen bonden en directie even na de middag goedgekeurd. Vanmorgen ging al een deel van de werknemers weer aan de slag. Maar het kan toch nog even duren voor alles weer normaal loopt op Brussels Airport.

De grote pijlers van het akkoord dat de vakbonden en de directie van bagageafhandelaar Aviapartner woensdagochtend afsloten zijn de verlaging van de werkdruk, investeringen in materiaal, premies voor het personeel en een betere opvolging van deze punten.

Om de werkdruk aan te pakken wordt er een aanwervingsplan opgesteld. Dat plan moet zorgen dat 27 tijdelijke contracten omgezet worden in vaste contracten en dat aan 32 werknemers contractuitbreidingen worden aangeboden. De cargo afdeling wordt versterkt 8 vaste aanwervingen en 15 tijdelijke werknemers. De handling afdeling moet tegen uiterlijk medio april 2019 aangevuld worden met 28 tijdelijke werknemers en er komen duidelijke bezettingsregels voor de ploegen.

Tegen eind maart 2019 moet er ook een premie van 250 euro toegekend worden aan alle werknemers op de luchthavens van Oostende, Luik en Zaventem. Daarnaast wordt de werking van de personeelsdienst doorgelicht en versterkt om aan de eisen van deze dienst te voldoen.

"Evenwichtig akkoord"

Wat betreft het gebrekkige materiaal zal er 3,2 miljoen euro worden geïnvesteerd om dit te vervangen. Voor ontbrekende of kapotte werkkledij komt er eveneens een duidelijke procedure voor nieuwe bestellingen en leveringen. Het akkoord bepaalt ook dat alle punten door de directie op gestructureerde en regelmatige basis worden opgevolgd via de sociale overlegorganen.

“Het is een evenwichtig akkoord. Iedereen heeft hard zijn best gedaan om na zes stakingsdagen dit voorakkoord af te sluiten”, vertelt Bjorn Vanden Eynde van de christelijke vakbond ACV Transcom. “De solidariteitsactie van dinsdag heeft een verschil gemaakt. Het heeft ons een hart onder de riem gestoken en gemotiveerd om door te gaan.”

Ook Bougrine van ACLVB bevestigt in ‘De Ochtend’ op Radio 1: “Er is heel lang aan gewerkt, maar het is een heel mooi akkoord. Er zijn afspraken rond een beter HR-beleid gemaakt, er zal extra personeel ingezet worden om de achterstand weg te werken die er al was en er zijn goede oplossingen voorgesteld om de toekomst aan te pakken.”

“Deze staking had vermeden kunnen worden indien het management geluisterd had naar de noodkreten van het personeel. Uiteindelijk moest de grote baas Clive Hopkins orde op zaken stellen langs werkgeverszijde om uit de impasse te geraken. Het Belgisch management draagt een grote verantwoordelijkheid voor deze staking”, stelt Sandra Langenus van BTB-ABVV uit.

Directie: “Geen gebrek aan respect”

Ook directeur-generaal Stephan Denner was zichtbaar tevreden over het akkoord. "Er is geen gebrek aan respect, we hebben het moeilijke werk op de tarmac altijd erkend. De discussies en het akkoord tonen nu dat respect, ondanks de zware onderhandelingen.”

De vakbonden lieten doorheen de onderhandelingen uitschijnen dat het sociaal overleg stroef verliep door de grote schulden van Aviapartner. Er werd zelfs gedacht aan een faillissement, maar dat ontkent Denner. “Alle bedrijven hebben schulden. Wat het materiaal betreft, zijn er twee weken geleden nog 50 nieuwe elektrische voertuigen aangekomen en volgend jaar worden er opnieuw investeringen van een miljoen voorzien. Onze groep blijft zich ontwikkelen en dus is er geen specifieke ongerustheid.”

Hoeveel verlies Aviapartner heeft gedraaid in de afgelopen dagen, wil de directeur-generaal niet meedelen. “We zijn nog aan het berekenen hoeveel verlies we de afgelopen dagen gemaakt hebben, maar dat cijfer zal niet gecommuniceerd worden”, zegt hij. “Het is nooit goed nieuws wanneer er een staking uitbreekt, maar het belangrijkste is dat er een akkoord gevonden is. De prioriteit nu is om de achtergebleven bagage zo snel mogelijk te verwerken, zodat de passagiers hun bagage terug krijgen.”