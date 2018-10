Man neergeslagen en voor dood achtergelaten in Gents park: “Hopelijk kan ik de mensen terugvinden die me hielpen”

Gent - Een man van 39 uit de buurt is maandagavond zwaar toegetakeld, beroofd en voor dood achtergelaten in het Groene Valleipark aan de Nieuwe Wandeling. “Ik hoop de mensen die me hebben geholpen, terug te vinden”, zegt hij

De man was op stap met zijn hond toen vier jongeren hem tegenhielden. “Ze waren allemaal tussen 16 en 18 en spraken goed Nederlands. Ze vroegen me of ik sigaretten had. Toen ik zei dat ik die niet had, voelde ik een harde klap op mijn achterhoofd. Daarna niets meer.”

Een jong koppel vond de man bewusteloos in het park. “Ze hebben me wakker gemaakt en naar mijn zus gebracht. In alle drukte ben ik hun naam vergeten te vragen.”

In het ziekenhuis moest het achterhoofd van de man worden gehecht. De overvallers gingen aan de hal met zijn zakmes en smartphone.

“Ik hoop dat ik de mensen die me hebben geholpen terug kan vinden om ze te bedanken.”

De man heeft intussen een klacht ingediend bij de Gentse lokale politie. Die onderzoekt de zaak.

De hulpvaardige mensen die het slachtoffer hebben gevonden, kunnen zich melden via gent@gentenaar.be