Christoff (49) redde man net voor trein op wagen inreed: “Maar noem me geen held”

Christoff De Winter (49) heeft maandagavond het leven van een automobilist gered. De bestuurder had zich vastgereden op een overweg in Boechout. Toen Christoff, die toevallig passeerde, dat zag en bovendien een trein zag aankomen, aarzelde hij niet en sleurde hij de chauffeur uit de wagen.

Christoff De Winter, uitbater van de bekende schoenenwinkel De Winter op de Grote Markt in Lier, reed maandagavond met zijn vrouw en zoon over de spoorweg in de Alexander Franckstraat in Boechout. “Ik ...