Het gerecht is duidelijk: Veljkovic pleegde honderden ‘verdachte’ gesprekken met Belgische toprefs

De krant Het Laatste Nieuws heeft inzage gekregen in het onderzoek naar het reilen en zeilen van de opgepakte makelaar Dejan Veljkovic. Uit telefoontaps moet blijken dat de Serviër honderden keren belde met topref Delferière en tientallen keren met diens collega Bart Vertenten. De inhoud van de gesprekken is hoogst ontluisterend.

Uit de gelekte informatie blijkt dat nergens letterlijk wordt gevraagd om het eindresultaat effectief te beïnvloeden door bijvoorbeeld een strafschop te fluiten, maar de inhoud van de gesprekken is hoogst verontrustend. Het is met deze inhoud dat de verdachten tijdens de recente verhoren zijn geconfronteerd. Het heeft op de advocaten van de verdachten - onder anderen toppleiter Hans Rieder - weinig indruk gemaakt. “Zonder de hele context kan je alles en niets aantonen”, aldus de verdediging.

Telefoontaps

Dat het onderzoek in een stroomversnelling is geschoten na het aftappen van de telefoon van Veljkovic, was al eerder geweten. Maar nu is ook duidelijk waarom. In een van de talloze afgetapte telefoontjes horen de speurders Delferière praten met Veljkovic over een van diens spelers, Sofiane Hanni. Voor hem dreigt in februari nog een schorsing, ook al speelt hij dan al in Rusland. “Ik vertrek straks naar de bond en zorg er wel voor dat hij geen schorsing krijgt. Dan kan je speler direct weer meespelen”, sust Delferière de makelaar. Hanni wordt effectief niet geschorst. Volgens de speurders wordt Delferière voor deze en andere hand- en spandiensten beloond met cadeaus. Hij krijgt 10.000 euro cash, 500 euro voor de geboorte van zijn baby en een korting op een auto.

Ook scheidsrechter Vertenten onderhoudt volgens de speurders een ‘verdacht’ intens contact met de makelaar . Afgeluisterde gesprekken maken volgens gerechtelijke bronnen duidelijk dat Veljkovic meerdere keren aan Vertenten laat weten dat Antwerp de degradatiematch tegen Eupen moét winnen. Opvallend detail: Veljkovic zegt regelmatig dat ze moeten opletten met wat ze zeggen omdat ‘je nooit weet wie er meeluistert.’

Discutabele strafschop

Eén van de geviseerde wedstrijden is Antwerp - Eupen. Vertenten fluit, Veljkovic laat via de telefoon weten dat het best is dat Antwerp wint. Vertenten meldt dat er geen VAR (videoref, red) aanwezig zal zijn. Beider conclusie: het vergemakkelijkt de zaken. Dat het ‘beter’ is, corrigeert Veljkovic. Feit is dat Antwerp de wedstrijd tegen Eupen wint met 2-0 nadat Vertenten een discutabele strafschop in het voordeel van de thuisploeg heeft gefloten. Tot grote tevredenheid van Veljkovic die zo de behoudskansen van KV Mechelen, waar hij de huismakelaar is, ziet stijgen.

Dat Veljkovic werd afgeluisterd, kaderde in een internationaal onderzoek naar fraude bij voetbaltransfers. Het is dus bij toeval dat de speurders aan de weet kwamen dat de makelaar er ook een intens contact op na hield met de twee Belgische toprefs. Zo kwam ook het onderzoek richting matchfixing in een stroomversnelling. Veljkovic ontkent. Dat hij tienduizend euro aan Delferrière gaf, was omdat die geld nodig had om een wagen te kopen. Het geld zou later terugbetaald worden. Voor de speurders is het zonneklaar: ref Sebastien Delferrière is omkoopbaar, iets waar Veljkovic zich wel heel degelijk van bewust lijkt te zijn.

Wat wist KV Mechelen?

De speurders stuitten ook op gesprekken tussen Veljkovic en Mechelen-bestuurder Thierry Steemans waaruit blijkt dat het Mechelse bestuur min of meer op de hoogte is van de démarches van de Servische makelaar. “Zonder vragen heeft Bart begrepen wat hij moet doen tijdens de match van zaterdag”, noteren de speurders. Na de wedstrijd belt hij ook nog met huidig Brugge-speler Mats Rits, toen nog bij Mechelen aan de slag en een speler uit de portefeuille van Veljkovic. Hij vertelt dat hij met je-weet-wel-wie koffie is gaan drinken. “Hij stond op Antwerp”, zegt Veljkovic. “Het is discutabel, maar hij fluit tenminste penalty.”

Dat de inhoud van de gesprekken op zijn zachtst gesproken omstreden is, daar lijkt behalve de verdediging van de verdachten van overtuigd.